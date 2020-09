vor 37 Min.

Wer saniert, kriegt Geld von der Gemeinde

Kommunales Förderprogramm der VG Wittislingen

Von Jonathan Mayer

Wer in den Ortskernen von Mödingen, Ziertheim oder Wittislingen künftig baut, kann auf Zuschüsse der Gemeinde hoffen. Im Rahmen der ILE Egautal haben die drei Gemeinderäte der Verwaltungsgemeinschaft das entsprechende kommunale Förderprogramm beschlossen. Ziel des Programms sei es, Bürger zu unterstützen, die in den Ortskernen investieren wollen, sagt Gemeinschaftsvorsitzender Thomas Reicherzer ( SPD). „Wir hoffen, dass so auch neue Wohnmöglichkeiten entstehen.“

Konkret heißt das für die Bürger: Wer im Ortskern ein Gebäude sanieren, eine Ersatzbaumaßnahme umsetzen oder eine Baulücke schließen möchte, kann auf Förderungen hoffen. Grundlage dafür ist immer auch die Beratung durch ein Mitglied des Beraterkreises der Gemeinde. Dieser wird Reicherzer zufolge derzeit aufgebaut. Nach der Beratung könne dann ein entsprechender Antrag gestellt werden, über den der Gemeinderat schließlich entscheidet.

Die Förderungen sind an gewisse Voraussetzungen gebunden: Wer eine Sanierung fördern lassen will, muss mindestens 75000 Euro investieren, wer neu bauen will mindestens 100000 Euro, inklusive Planungsleistungen und Abbruch. Die Förderhöhe beträgt bei Sanierungen fünf Prozent der Investitionssumme, maximal jedoch 7000 Euro. Bei Neubauten liegt die Grenze bei vier Prozent und ebenfalls 7000 Euro.

Die Gemeinden sehen hierfür ein Jahresbudget von 25000 Euro vor. „Es gilt das Windhundprinzip“, sagt Reicherzer. Wer zuerst einen Antrag stellt, erhalte auch als Erster Geld.

Vorbereitet wurde das Förderprogramm bereits 2018, nun setzen die Gemeinden der VG es geschlossen um. „Als Gemeinde hat man ja nur begrenzte Möglichkeiten. Insofern ist das eine wirklich tolle Sache“, sagt Reicherzer. Erklärtes Ziel sei es, die Innenentwicklung der Ortskerne weiter voranzutreiben.

