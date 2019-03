vor 24 Min.

Wer will Bürgermeister bleiben?

Plus Interaktive Karte: 2020 stehen Kommunalwahlen an. Unsere Übersicht zeigt, welche Bürgermeister im Landkreis Dillingen wieder antreten wollen.

Nur noch ein knappes Jahr, dann finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Am 15. März 2020 treffen die Wählerinnen und Wähler im Freistaat die Entscheidung, wer in ihren Gemeinden, Städten und Landkreisen regiert. Landrat Leo Schrell kann dem Termin entspannt entgegensehen. Denn der 61-jährige FW-Politiker wurde 2016 zum zweiten Mal wiedergewählt und muss, sofern er es wieder wissen will, erst 2022 antreten.

Einige Kommunen wählen 2020 nur den Rat Und auch in Lauingen, Höchstädt und Gundelfingen wurden die Rathauschefs Katja Müller, Gerrit Maneth und Miriam Gruß außerhalb des regulären Wahltermins gewählt. Was bedeutet, dass Lauinger, Höchstädter und Gundelfinger im März nur die Stadträte wählen können. Dies trifft auch für die Buttenwiesener und Bissinger zu, die nur den Gemeinderat wählen werden. Der Nachfolger von Bürgermeister Michael Holzinger, der schwer herzkrank ist und zurücktreten will, muss voraussichtlich noch in diesem Jahr gewählt werden. Auch Buttenwiesen wählt nur den Rat, Bürgermeister Hans Kaltner ist erst seit Oktober 2016 im Amt. Dafür ist in den anderen 22 Landkreis-Kommunen für Spannung an der Rathausspitze gesorgt. Wir geben Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Übersicht, welche Bürgermeister wieder antreten.

