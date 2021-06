Mit 3,2 Promille hinterm Steuer in Wertingen erwischt

Ein 39-Jähriger baut erst einen Unfall, dann stellen Polizeibeamte bei ihm massiven Alkoholgeruch fest. Fahren darf der Mann jetzt erstmal nicht mehr.

Einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 1000 Euro verursachte ein 39-Jähriger am Dienstagabend in Wertingen. Gegen 18.45 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus einem Tankstellengelände nach links auf die Gottmannshofer Straße in Richtung Kreuzungsbereich zur Donauwörther Straße ausgefahren. Der 39-Jährige wartete mit seinem Wagen an der Kreuzung und setzte sein Fahrzeug plötzlich zurück. Es kam zur Kollision mit dem Auto der 18-Jährigen.

Den Führerschein ist der Mann jetzt erstmal los

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem 39-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest erbrachte bei ihm einen Wert von über 3,2 Promille. Daraufhin stellten die Polizisten den Führerschein des 39-Jährigen sicher und ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt einbehalten. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol strafrechtlich verantworten. (pol)

