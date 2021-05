Seniorin stirbt in Wertingen an südafrikanischer Variante

Bei einer weiteren Bewohnerin bestätigt ein Test ebenfalls die gefährliche Corona-Mutante.

Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde am 28. April eine positiv getestete Bewohnerin aus der Pflegeeinrichtung St. Klara Wertingen gemeldet. Bei der über 80-jährigen Bewohnerin war die südafrikanische Variante (B1.351) festgestellt worden. Die Bewohnerin war nach einem Krankenhausaufenthalt in Donauwörth in der Senioreneinrichtung aufgenommen worden und befand sich seither in der „Aufnahmequarantäne“ im Erdgeschoss. Die nicht geimpfte Bewohnerin verstarb laut Landratsamt am 4. Mai an einem schweren Covid-19 Verlauf. Die Reihentestungen beim Personal, das mit der Bewohnerin Kontakt hatte, verliefen negativ. Eine bereits am 21. April positiv getestete Mitarbeiterin hatte nur geschützte Kontakte und war geimpft.

Bei der Verlegung einer weiteren nicht geimpften Bewohnerin aus dem Obergeschoss in eine Einrichtung in einem anderen Landkreis fiel am 2. Mai ein positiver Schnelltest auf. Eine sofort durchgeführte PCR-Reihentestung aller Bewohner im Obergeschoss am 3. Mai erbrachte bei insgesamt vier weiteren Bewohnern ein positives Testergebnis, bei einer Bewohnerin bestätigte sich die südafrikanische Mutante, zwei Bewohnerinnen galten als genesen, eine ist vollständig geimpft.

Mehrere Bewohner im Wertinger St. Klara sind noch nicht geimpft

Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wurden alle engen Kontaktpersonen in Einzelzimmer verlegt und der gesamte obere Wohnbereich unter Quarantäne gestellt. Im EG sind die Bewohner unter Verdachtsquarantäne bis zum Erhalt der Ergebnisse der Reihentestungen vom 4. Mai. Bereits am Tag zuvor wurde ein Besucherstopp verhängt. 26 der insgesamt 48 Bewohner von St. Klara gelten seit dem Ausbruch im November und Dezember als genesen, sind jedoch nicht geimpft. Zehn weiteren Bewohnern sind bereits vollständig geimpft, fünf sind einmalig geimpft und bei sieben Bewohnern wurden bisher keine Impfungen durchgeführt.

Die „südafrikanische“ Corona-Mutante B1.351 gilt als ansteckender als der normale Corona-Erreger. Außerdem deutet laut Gesundheitsministerium vieles darauf hin, dass etwa der Biontech-Impfstoff weniger wirksamen Schutz vor ihr bietet.

Die Pandemie hat das Wertinger Seniorenheim St. Klara schwer getroffen. 34 Bewohner sind schon vor dem neuen Todesfall an oder mit Corona gestorben. (pm, wz)

