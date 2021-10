Wertingen

11:46 Uhr

Wenn der Wahlbrief in Wertingen nicht ankommt

Plus Der Wertinger Eckhart Matthäus hat seine beiden Stimmen mit der Post abgeschickt. Er hat seine Briefwahlunterlagen aber nach der Wahl ungezählt zurückerhalten. Wie es zu dieser Panne kam.

Von Berthold Veh

Eckhart Matthäus hat am Mittwoch nach der Bundestagswahl einen Brief von der Post bekommen, der ihn richtig in Rage gebracht hat. Denn in der Zusendung lagen die Wahlunterlagen des Wertingers, die er am Montag vor der Bundestagswahl in einen Briefkasten in Gottmannshofen eingeworfen hatte. „So etwas darf doch nicht passieren“, schimpft Matthäus.

