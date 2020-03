vor 16 Min.

Wertvolles Werkzeug und Diesel geklaut

In Schretzheim treiben Diebe ihr Unwesen. Geschädigte und Polizei haben eine Vermutung.

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Schrebergartenhütte in der Schwaistraße in Schretzheim eingedrungen. In der Hütte wurden durch die Täter mehrere Türen aufgehebelt und daraus eine Kreissäge und eine Bohrmaschine der Marke „Bosch“ sowie zwei „Stihl“-Kettensägen entwendet. Weiterhin stahlen die Täter aus einem im Garten befindlichen unversperrten Wohnmobil noch zwei Solarbatterien. Der Gesamtdiebstahlsschaden beträgt rund 3000 Euro, teilt die Polizei mit.

Die Tochter hat die vermeintlichen Täter beobachtet

In der gleichen Nacht kam es auf einem zwischen Schretzheim und Mörslingen zu gelegenem Aussiedlerhof zu einem Diebstahl von hochwertigem Werkzeug. Hier gelangten die Täter durch einen auf dem Hof versteckten Schlüssel in die Lagerhallen. Aus den Räumlichkeiten wurden hochwertige Maschinen und Werkzeug im Gesamtwert von circa 10000 Euro entwendet. Aufgrund des Wissens über das Schlüsselversteck geht der 46-jährige Geschädigte davon aus, dass es sich bei den Dieben um ehemalige Saisonarbeiter von ihm gehandelt habe. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen wurden am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr von der Tochter des Geschädigten zufällig im Bereich der Tankstelle/Kleidercontainer in der Industriestraße in Schretzheim gesehen, wo sie zu Fuß unterwegs waren, schreibt es die Polizei in ihrem Bericht.

30 Liter Diesel aus dem Lastwagen abgezapft

Zwischen 13. März, 12 Uhr, vergangenen Montag, 6.30 Uhr, brachen erneut unbekannten ab Täter den Tank eines auf dem Firmengelände eines Getränkemarktes in der Industriestraße abgestellten Lkw auf und stahlen aus dem 400 Liter Tank rund 30 Liter Diesel. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass die Tatausführung eher unprofessionell erfolgte und unter anderem durch die Täter auch Diesel verschüttet wurde.

Die Polizei geht davon aus, dass der Dieseldiebstahl in Zusammenhang mit den Werkzeugdiebstählen steht und vermutlich auch in der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgte.

Die Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet um Hinweise zu Tätern bzw. zu einem von ihnen benutztem Fahrzeug unter Telefon 09071/56-0. (pol)

