Wie der Mödinger Kindergarten künftig aussehen soll

Plus Die Einrichtung St. Clara muss erweitert werden. Denn aktuell werden einige Kinder aus Platzgründen im Bewegungsraum betreut. Geplant ist ein Ausbau, für den viel Geld fließen könnte.

Von Jonathan Mayer

72 Kinder werden derzeit in der Kindertagesstätte St. Clara in Maria Medingen betreut – deutlich mehr, als die Kapazität der Einrichtung eigentlich zulässt. Deshalb muss eine Erweiterung her, die die Gemeinde und die Dillinger Franziskanerinnen als Träger des Kindergartens umsetzen wollen.

Die Kinder sind in drei Regelgruppen aufgeteilt. Wie Bürgermeister Walter Joas erklärt, gibt es aber nicht genug Platz für alle. Eine der Regelgruppen werde aktuell deshalb als Notgruppe in einem Raum betreut, der ursprünglich für sportliche Aktivitäten vorgesehen war. „Der Bewegungsraum fällt im Moment für die Benutzung weg, für die er eigentlich dienen sollte“, so Joas. Für die dritte Gruppe sollen also neue Betreuungsräume im bestehenden Gebäude geschaffen werden. Die ersten Pläne dafür stellte der zuständige Architekt Rubén Recio vom Dillinger Asco-Team in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

Der Mödinger Kindergarten ist in der ehemaligen Mädchenrealschule untergebracht

Die neuen Räume sollen Platz für 25 Kinder (eine Gruppe) bieten. Sie sollen im aktuell ungenutzten ersten Stock der ehemaligen Mädchenrealschule, in der der Kindergarten seit den 1990er-Jahren untergebracht ist, unterkommen. Entstehen könnten unter anderem Gruppenräume, eine Garderobe und Räume für die Mittagsversorgung sowie für das Personal. Der Vorteil in Bezug auf die baulichen Maßnahmen: Im ersten Stock gibt es bereits Sanitärräume, die laut Architekt Recio lediglich erneuert werden müssen.

Hinzu kommen Maßnahmen für den Brandschutz: Das offene Treppenhaus wird baulich abgetrennt, ein zweiter Rettungsweg über eine neue Außentreppe auf der Südseite des Gebäudes geschaffen. Zudem ist ein Aufzug geplant. Die übrigen Baumaßnahmen betreffen in erster Linie die Erneuerung der vorhandenen Räume: So müssen im ersten Stock neue Fenster eingebaut, Bodenbeläge und Innentüren erneuert und Wände gestrichen werden. „Obwohl die Räume früher für den Unterricht genutzt wurden, ist die Akustik dort sehr schlecht. Deshalb sind auch angehängte Akustikdecken geplant“, erklärt der Architekt. Er fasst zusammen: „Baulich müssten wir mit den aktuellen Plänen nicht viel verändern und nur etwas an der Oberfläche tun. Wir nutzen die Räume so, wie sie vorhanden sind.“

Die Erweiterung des Kindergartens könnte 850.000 Euro kosten

Mit dem Denkmalschutz müssen sich die Bauherren laut Architekt Recio im Übrigen nicht beschäftigen. Zwar stünden die meisten anderen Gebäude des Klosterkomplexes unter Denkmalschutz. Die ehemalige Mädchenrealschule jedoch nicht.

Wenn alles so umgesetzt wird, belaufen sich die Kosten laut der Machbarkeitsstudie des Architekten auf rund 850.000 Euro. Die soll die Gemeinde aber nicht allein bezahlen. Bürgermeister Joas erklärt, er wolle sich jetzt mit der Regierung von Schwaben über mögliche Fördermittel unterhalten. Einen Zeitplan, wann mit dem Bau begonnen werden soll, gibt es noch nicht. „Erst müssen wir uns mit den Fördermitteln auseinandersetzen“, so Joas.

