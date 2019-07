vor 32 Min.

Wie eine junge Geigenvirtuosin in Dillingen verzaubert

Die Geigenvirtuosin Milena Wilke verdeutlicht bei ihrem Spiel im Dillinger Stadtsaal mit ihren meist geschlossenen Augen die meditative Annäherung an Beethovens Violinkonzert.

Bei der sommerlich heißen Beethovennacht im Dillinger Stadtsaal gestaltet die 23-jährige Solistin Milena Wilke gemeinsam mit der Orchestervereinigung klassische Werke.

Von Erich Pawlu

Mehrere hundert Musikfreunde fanden sich im Dillinger Stadtsaal ein, um bei einem „Sommerkonzert“ ihre heißeste Beethovennacht zu erleben. Bei Außentemperaturen um 30 Grad verzichteten sie auf den Sprung in kühle Baggerseen und auf TV-Übertragungen vom weltmeisterlichen Frauenfußball. Meister Beethoven erwies sich als attraktiver. Denn die Orchestervereinigung Dillingen gestaltete mit dem Violinkonzert und der 7. Symphonie jene Beethovenwerke, die nicht nur auf der Renommierliste deutscher Kultur stehen, sondern unter Experten bis heute hitzige Debatten auslösen. Schrieb Beethoven mit dem 2. Satz der 7. Symphonie einen Schreittanz, eine romantische Mystifikation oder einen Trauermarsch? Und welches Tempo ist für den ersten Satz des Violinkonzerts angemessen?

Brillantes Spiel der Solistin Milena Wilke

Die Orchestervereinigung unter Leitung von Ludwig Hornung lieferte auf alle Fragen schlüssige Antworten. Die Strapazen einer vierstündigen Probe in Sommerglut, von denen Vorstand Dr. Stephan Gierer in seiner Begrüßung berichtete, hatte das Ensemble offenbar gut überstanden, sodass Beethovens kompositorisch-spirituelle Größe ungeschmälert zum Ausdruck kam. Dafür sorgte im ersten Programmabschnitt vor allem das brillante Spiel der vielfach ausgezeichneten Solistin Milena Wilke. Die 23-jährige, vielfach ausgezeichnete Geigerin sicherte dem Violinkonzert D-Dur op. 6 nicht nur ein authentisches Profil, sondern auch eine faszinierende Mischung von Präzision und Emotionalität.

Ein eindrucksvolles Beispiel hoher Leistungsfähigkeit lieferte das Dillinger Kammerorchester mit seinem Beethovenabend im Dillinger Stadtsaal. Bild: Erich Pawlu

Mit fast immer geschlossenen Augen signalisierte sie während ihres Spiels die Möglichkeit, die Ästhetik der drei Sätze durch meditative Versenkung zu erschließen. Souverän meisterte die 23-Jährige die koloraturhaften Passagen, schwärmerisch gestaltete sie die melodiösen Schwelgereien im Larghetto des zweiten Satzes. Die eigenen kurzen Kadenzen gaben Milena Wilke Gelegenheit, mit geistreichen Pizzicato-Effekten die Themen pointiert zu überhöhen. Das Rondo des dritten Satzes, das wegen des Sechsachteltaktes zumeist als Jagdmotiv verstanden wird, verwandelte die Solistin mit Betonung der wiegenden Rhythmik in ein euphorisches Bekenntnis der Lebensfreude. Die solistische Eleganz verband sich im Zusammenspiel mit dem Orchester zu einer überzeugenden Koordination. Angesichts dieser beeindruckenden Gesamtleistung bedeutete es keine Störung, wenn ein fehlerhaftes Hornsignal aufhorchen ließ oder wenn die Parallelität der Melodienführung von Sologeige und Instrumentalgruppen gelegentlich in Gefahr geriet. Der enthusiastische Beifall des Publikums im Dillinger Stadtsaal erwies sich als schöne Bestätigung eines sehr harmonischen Musikerlebnisses.

Künstlerische Lust an der kraftvollen Dynamik

Das galt auch für die Aufführung der 7. Symphonie A-Dur op. 92. Das Werk, das Beethoven bei der Wiener Uraufführung im Jahre 1813 trotz zunehmender Taubheit selbst dirigierte, gilt heute als ein Paradestück jener deutschen Klassik, die ihr Harmonie-Ideal durchaus mit Anspielungen auf Ereignisse der Zeit zu kombinieren wusste. Dem Dirigenten Ludwig Hornung gelang es, das Orchester mit signifikanten Handzeichen und emotionsgesteuerter Körpersprache zu einer Interpretation anzuregen, die Beethovens vitalen Germanismen ebenso gerecht wurde wie den melodiösen Verspieltheiten. Sehr markant wurden die Kontraste in der Lautstärke und in der Kompositionsstruktur herausgearbeitet, das rasante Presto-Tempo des Scherzo wurde mit Pathos und geordneten Abläufen selbst im musikalischen Wirbel zu einer Demonstration klassischer Weltsicht, und das Allegro des vierten Satzes ließ sich als künstlerische Lust an der kraftvollen Dynamik verstehen.

Beim zweiten Satz, dem „Allegretto“, konnte sich die Zuhörerschaft in Dillingen für verschiedene Deutungen entscheiden. Der elegische Grundcharakter wird zumeist als Ausdruck der Betrübnis verstanden. Da aber im Stadtsaal die verhallenden Melodienfragmente in den Schlusstakten verhältnismäßig vital gespielt wurden, wird sich wohl die naheliegende Assoziation eines verklingenden Trauermarsches nicht immer eingestellt haben. Damit konnte die Zugabe, der „Carillon“-Teil aus Bizets „L’Arlésienne-Suite Nr. 1“, mit romantisierender Grazie und ohne Bruch die Besucher in die heiße Dillinger Nacht entlassen.

