Wie geht es den Pflegeheimen in Höchstädt?

Bürgermeister Gerrit Maneth informiert sich vor Ort

Bürgermeister Gerrit Maneth besuchte dieser Tage die drei Seniorenheime in Höchstädt und informierte sich bei den Heimleitungen über ihre täglichen Herausforderungen sowie den aktuellen Stand rund um Corona. Er sprach mit ihnen über die Impfstatistiken und bekam unisono die gleiche Antwort, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner, die eine Impfung gewünscht haben, und der Großteil des Personals bereits geimpft sind, heißt es in der Pressemitteilung. Er dankte für das Engagement jedes Einzelnen in den sozialen Einrichtungen.

Zahlen zu den Senioreneinrichtungen: AWO-Seniorenzentrum: derzeit 90 Bewohner; Seniorenheim Lipp: derzeit 71 Bewohner; Seniorenheim St. Florian: derzeit 25 Bewohner. Das Stadtoberhaupt zeigte sich beeindruckt von der Betreuung alter Menschen durch die Heimleitungen und Angestellten in den Heimen. Gerrit Maneth: „Ich bin überwältigt von der Fürsorge der Heimleitungen und Angestellten, die sie ihren Bewohnern und Bewohnerinnen entgegenbringen. In allen Einrichtungen steht der Mensch im Vordergrund. Sie leisten alle Großartiges in einer Zeit, in der größte Herausforderungen an sie alle gestellt werden.“ (pm)

