vor 49 Min.

Wie man sich vor dem Herztod schützt

Vortragsreihe der Wertinger Klinik

Jedes Jahr sterben in Deutschland 60000 Menschen am plötzlichen Herztod. Unmittelbar ausgelöst wird er fast immer durch eine Herzrhythmusstörung, dem Kammerflimmern, das zum Herzstillstand führt. Überwiegend sind Menschen im mittleren und höheren Alter vom plötzlichen Herztod betroffen, Männer laut Pressemitteilung deutlich häufiger als Frauen. Als gefährdet gelten Personen mit einer bereits vorliegenden strukturellen Herzerkrankung, wie insbesondere der koronaren Herzkrankheit (KHK). Bei der KHK sind die Herzkranzgefäße oder auch Koronararterien, die das Herz mit sauer- und nährstoffreichem Blut versorgen, verengt, sodass es zu einer Mangelversorgung des Herzmuskels kommen kann. Durch den vollständigen Verschluss eines Herzkranzgefäßes entsteht ein Herzinfarkt. Die KHK ist mitverursacht durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin). Auch die Genetik und ein ungesunder Lebensstil durch Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel spielen eine Rolle. Ursachen des plötzlichen Herztods können auch Herzmuskelerkrankungen, seltener Herzklappenerkrankungen sowie angeborene Herzfehler sein. Die beste Strategie ist es, Herzerkrankungen – allen voran die KHK – frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Plötzlicher Herztod, wie kann ich mich davor schützen? Dies ist daher die zentrale Frage der Deutschen Herzstiftung in diesem Jahr. Die Kreisklinik Wertingen beteiligt sich erneut mit der Abteilung Innere Medizin, die sich auf Herzerkrankungen spezialisiert hat, unter der Schirmherrschaft von Landrat Leo Schrell an dieser bundesweit angelegten Informationskampagne im Rahmen einer kostenlosen Vortragsreihe in Meitingen, Dillingen und Wertingen. Dr. Franz von Hoch und Dr. Ralph Schulze, Chefärzte der Inneren Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie an der Kreisklinik Wertingen, beleuchten gut verständlich die Erkennung, Behandlung und die Vermeidung der Ursachen. Des Weiteren gibt es an den Veranstaltungsterminen Informations- und Mitmachaktionen der Deutschen Herzstiftung und des Bayerischen Roten Kreuzes. (pm)

Dienstag, 5. November, 19 Uhr, Bürgersaal Meitingen; Mittwoch, 13. November, 19 Uhr, Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen, Konferenzraum 2 (2. OG); Dienstag, 26. November, 19 Uhr, Festsaal im Schloss Wertingen. Nach jedem Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. Weitere Infos unter www.khdw.de und www.herzstiftung.de.