vor 8 Min.

Wie sich Dillingen für den Winter rüstet

Die Straßenmeisterei in Dillingen hat eine neue Salzlagerhalle gebaut, die viel Platz für den Winter bietet. Wie viele Tonnen Salz dort Platz haben.

Von Cecilia Weber

Eine große Halle gefüllt mit Tonnen von Salz und zwei Solesilos steht seit Juli 2019 in der Straßenmeisterei in Dillingen. Der Grund dafür ist der Ausbau der Lagerkapazitäten für die bevorstehenden Winterarbeiten. Dort können nun circa 1500 Tonnen Salz gelagert werden, sowie 50000 Liter Sole in den Silos aufbewahrt und produziert werden. Dafür war die alte Salzhalle nicht mehr geeignet. „Oft haben die Lastwägen nicht in die Lagerhalle gepasst“, erklärt der Sachbetriebsleiter Betriebsdienst Thomas Ritter.

Was es mit dem Bau der neuen Salzhalle in Dillingen auf sich hat

Nachdem die Fahrzeuge beim Ausfahren der Ladeflächen häufig an der Decke der alten Lagerhalle angestoßen sind und somit nicht das Salz abschütten konnten, musste eine andere Lösung her. So wurde im Juli 2017 entschieden, dass eine neue Salzhalle gebaut wird. Im April 2018 konnte dann der Bau beginnen.

Anna Huber war Projektleiterin der neuen Salzlagerhalle in der Straßenmeisterei Dillingen. „Man musste salzbeständige Baustoffe verwenden“, erklärt Huber. Vor allem Beton und Holz war für diesen Bau geeignet. Zudem wurde der Bereich mit den Silos mit einer speziellen Beschichtung versehen, um die Wände zu schützen. Huber hat bei dem Bau außerdem darauf geachtet, dass die Halle lichtdurchlässig ist, damit der Arbeitsschutz für den Winterdienst gesichert ist.

Wie viel Streusalz tatsächlich in die neue Halle passt

Der wohl größte Vorteil der neuen Salzlagerhalle ist die höhere Lagerkapazität. Zuvor war es möglich, 800 Tonnen Streusalz zu lagern, jetzt geht nahezu das Doppelte auf die Lagerfläche. Grund dafür ist, dass die Halle nun deutlich höher ist. „Dadurch können die Lastwagen besser abladen“, sagt Ritter.

Eine weitere Neuerung sind die Solelagerung und Produktion. So kann die neue Anlage nun circa 50000 Liter von dem Gemisch aus Salz und Wasser herstellen. „Sole wird verwendet, weil es besser auf der Straße haftet“, erklärt Kolonnenführer Hermann Strasser.

Mit der neuen Salzhalle, dem Soleerzeuger und dem Lagertank ist der Landkreis Dillingen für die anstehende Winterperiode vorbereitet. „Jetzt können wir noch schneller und effektiver arbeiten“, erklärt Sachbetriebsleiter Ritter.

Warum der Winter bestens vorgeplant ist

Durch dieses neue System kann die bereits bestehende Kooperation zwischen dem Landkreis Dillingen und dem Staatlichen Bauamt Krumbach verbessert werden. Nachdem die Kreisstraßen von der Stadt Dillingen und die Staats- und Bundesstraßen von dem Bauamt Krumbach versorgt wurden, kam vor Jahren die Idee, diese Aufteilung zu ändern. So kümmern sich beide Stellen um alle Straßen. Heinrich Magosch ist für die Routenpläne zuständig. „Somit haben wir weniger Leerfahrten“, erklärt der Gesamtpersonalratsvorsitzende. Auch Peter Graf von der Stadt Dillingen ist von dem Projekt überzeugt: „Es ist ein gutes Miteinander.“

Unterstützt hat der Winterdienst der Straßenmeisterei Dillingen vergangenes Jahr das Katastrophengebiet im Landkreis Miesbach. Als die starken Schneefälle in diesem Gebiet viele Helfer benötigten, ist auch Einsatzleiter Hermann Strasser mit seinen Kollegen hingefahren. „Das war wirklich der Wahnsinn“, sagt Strasser. Für diese Leistung wurden die Arbeiter aus Dillingen im Februar von Ministerpräsident Markus Söder geehrt.

Ein weiteres Bauprojekt ist laut Ritter bereits in Planung. So soll nächstes Jahr eine neue Fahrzeughalle auf dem Gelände der Straßenmeisterei Dillingen entstehen.

