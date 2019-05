Wie viel Unterstützung bekommen Bauern von der EU?

Plus Die Zuschüsse an Landwirte sind umstritten. Robert Knittel vom Wertinger Landwirtschaftsamt erklärt die Zahlen – und dass letztlich auch die Verbraucher davon profitieren.

Es ist ein heikles Thema. Wer bekommt wie viel Geld von der EU – und wofür? Sind Lebensmittel so billig, weil Landwirte EU-Prämien bekommen? Oder bekommen Landwirte EU-Prämien, weil sie sonst nicht bestehen könnten? Robert Knittel vom Amt für Landwirtschaft in Wertingen meint, es sei wohl ein Stück von beidem richtig.

„Im Schnitt erhält ein Landwirt 300 Euro pro Hektar und Jahr“, erklärt Knittel. Aufgeteilt in eine Betriebsprämie in Höhe von 175 Euro pro Hektar mit der Auflage der Einhaltung von bestimmten Vorschriften und eine Greeningprämie für besondere Umweltschutzmaßnahmen („Greening“) von 90 Euro pro Hektar. Um kleinere Landwirte zu unterstützen, bekommen diese für die ersten 30 Hektar 50 Euro mehr, für die nächsten 16 Hektar gibt es nur noch 30 Euro mehr. 175 plus 90 plus 50 ergeben eine Prämie in Höhe von 315 Euro für die ersten 30 Hektar. „Ohne diese Ausgleichszahlungen könnten die meisten Betriebe nicht existieren“, erklärt Knittel.

Damals, in Uruguay

Er erklärt den Grund für die Zahlung: Mit der Einführung einer „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) in Europa werde seit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) das Ziel verfolgt, die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherzustellen und die Einkommen der Landwirte zu sichern. Das Ergebnis war eine produktions- und mengenorientierte Agrarpolitik, die bis in die 1990er Jahre Bestand hatte.

Seit der so genannten Uruguay-Runde 1992 der Welthandelsorganisation (WTO) seien auch Agrarprodukte den Regeln des internationalen Warenhandels unterworfen. Deshalb wurden gesicherte Preise für die Landwirte bei Getreide, Milch und Fleisch Schritt für Schritt an Weltmarktpreise angeglichen.

Weil die Landwirte da nicht mithalten können, wird die Minderung der Preise durch die Betriebsprämie ausgeglichen. Parallel dazu verschwand die Notwendigkeit, gewaltige Mengen landwirtschaftlicher Produkte kostenaufwendig zu lagern, wie das früher durchaus vorkam („Butterberge“ und „Getreidehalden“). Knittel denkt, dass es an bestimmten Orten in Deutschland durchaus möglich wäre, Waren zu Weltmarktpreisen zu produzieren, aber auf keinen Fall pauschal. Dann müssten viele Landwirte aufhören, mehr als ohnehin schon. „Im Landkreis Dillingen ist dieser Trend jedoch rückläufig. Es ist sogar so, dass manche wieder mit der Landwirtschaft anfangen. Mit wenig Hektar, im Nebenerwerb, einfach, um mit der Natur zu arbeiten. Selbst Nahrungsmittel zu produzieren, kann Zufriedenheit schaffen“, sagt Knittel. Ohnehin würden 40 bis 50 Prozent der Betriebe im Landkreis Dillingen im Nebenerwerb laufen.

Für Junglandwirte gibt es einen extra Zuschlag

Die Betriebsprämie wird immer mehr nach Umweltgesichtspunkten, Tierschutzauflagen und Gesundheitsaspekten ausgerichtet. Bei Vergehen, die durch regelmäßige Kontrollen festgestellt werden, kann sie in Wiederholungsfällen um bis zu 100 Prozent gekürzt werden. Landwirte bis zu einem Alter von höchstens 40 Jahren erhalten zudem den Junglandwirtezuschlag in Höhe von 45 Euro pro Hektar. Der Zuschlag ist begrenzt auf die ersten 92 Hektar des Betriebes. Er soll laut Knittel ein kleiner Anreiz für junge Landwirte sein, in die Betriebe ihrer Eltern einzusteigen.

Knapp 1200 landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Landkreis Dillingen. Doch der Pachtanteil steigt, das heißt: Immer weniger Landwirte bewirtschaften eigene Flächen, sondern vor allem gepachtete. Die Pachtpreise steigen zum Teil so stark, dass manche Bauern lieber auf die Prämie verzichten würden – denn davon profitieren die Eigentümer, nicht die Bewirtschafter. Ohne Prämie wäre die Pacht niedriger und die Landwirte könnten mit ihrer Arbeit dennoch Geld verdienen. „Aber so denken nur wenige.“ Die Prämien würden ohnehin nicht abgeschafft werden. Einerseits seien sie ein Kontrollinstrument, andererseits wolle ja doch keiner darauf verzichten. Stattdessen werde über eine EU-weite Angleichung der Zahlungen nachgedacht. Derzeit erhalten etwa Bauern in Bulgarien weniger von der EU, weil ihre Produktionskosten auch niedriger sind.

Einer allein kann den Betrieb kaum stemmen

Und wie entwickelt sich die Situation in unserer Region? Knittel denkt, jeder Landwirt müsse nach seinen Fähigkeiten und Vorlieben seine Nische finden. „Unsere Beratung ist dazu da, ihn dabei zu unterstützen.“ Im Amt in Wertingen würden die Schüler lernen, auf die Betriebskosten zu achten und nicht nur von Abschreibungen zu leben. Auch der familiäre Zusammenhalt spielt eine große Rolle, ob Freundin, Frau, Eltern…, alle müssten die betriebliche Entwicklung mittragen, denn, so Knittel: Der durchschnittliche bayerische Betrieb sei geradezu darauf angewiesen, dass die Familie mithilft. Ein Landwirt müsse rechnen können wie ein Unternehmer in der freien Wirtschaft. Ob er von seinem Betrieb leben kann, sei dabei jedoch wesentlich stärker von der Natur abhängig: Die Trockenheit im vergangenen Jahr habe bei vielen Bauern – trotz Prämien – zu massiven Verlusten geführt.

Verbraucher und Landwirte müssten mehr zusammengebracht werden, um die Nöte der jeweils anderen besser zu verstehen. Doch das werde immer schwieriger, je weniger Landwirte es gibt.

