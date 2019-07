vor 40 Min.

Wilhelm Rölls Verdienste gewürdigt

Krankenhaus- Förderverein ehrt ihn mit dem Ehrenvorsitz

In der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung des Krankenhauses St. Elisabeth Dillingen ist Dr. Dr. Wilhelm Röll zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Der Vorsitzende des Vereins, Alfons Hawner, nannte die Gründe für diese Auszeichnung: Röll habe bei der Gründung des Vereins vor genau 20 Jahren den Vorsitz übernommen und diesen 18 Jahre lang bis 2017 ausgeübt. Ohne sein hohes Engagement in der Mitgliederwerbung und auch in der Gewinnung von Fördergeldern hätte der Förderverein nicht in diesem Maße das Krankenhaus unterstützen können. Das Krankenhaus St. Elisabeth sei aber bereits in seiner Tätigkeit als Chefarzt und Ärztlicher Direktor eine Herzensangelegenheit von ihm gewesen. Auch nach Eintritt in den Ruhestand 1995 habe sich Röll weiter eingebracht, entweder als Mitglied des Aufsichtsrates oder in der Funktion des Vorsitzenden des Fördervereins.

Oberbürgermeister Frank Kunz würdigte ebenfalls die herausragenden Leistungen von Dr. Röll und dankte dem Vorstand des Vereins für den einstimmigen Beschluss, Röll zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Es freue ihn auch, dass der Förderverein weiterhin das Krankenhaus unterstütze, denn diese Unterstützung sei für das Krankenhaus, gerade in der aktuellen Diskussion über den Fortbestand von kleineren Häusern, immens wichtig. Er hoffe, dass der Förderverein weiter Mitglieder gewinnen könne, um diese finanzielle Hilfe weiter leisten zu können.

Der Vorsitzende des Fördervereins überreichte zum Abschluss unter dem Beifall der Mitglieder des Vereins dem Ehrenvorsitzenden die offizielle Urkunde zu seiner Ernennung. (pm)

