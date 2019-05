Wir brauchen unsere Soldaten

Die Polizei warnt im Dillinger Raum vor Falschgeld. Mehrfach wurde mit falschen 50-Euro-Scheinen bezahlt. Was man tun sollte, wenn man eine Blüte findet.

Mörslingen

In Mörslingen sind Bauplätze Mangelware

In Mörslingen boomen die Geburtenzahlen. Eigentlich eine gute Sache - doch der Kindergarten stößt an seine Grenzen. Was sonst noch Thema der Bürgerversammlung war.