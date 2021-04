Wir suchen Ihre besten Spielideen für draußen

Die Kinder hängen nur noch vor dem Bildschirm. Was haben wir denn früher gemacht? Richtig, wir waren draußen und haben gespielt. Aber was war das noch gleich alles?

Sportvereine sind geschlossen, Home- und Präsenz-Schooling haben die Schüler spätestens nach den Osterferien wieder fest im Griff. Freunde treffen ist auch nicht erlaubt. Dabei kann man doch auch mit den Geschwistern und mit der Familie oder ganz alleine draußen Spaß haben mit den richtigen Spielen. Deswegen starten wir heute eine neue Serie: Wir suchen corona-konforme Spieletipps für draußen. Das können Spiele von heute oder von früher sein, als schon ein Ball reichte, um sich damit zu beschäftigen. Es muss ja nicht immer ein Computerspiel sein. Jetzt, wo es hoffentlich auch mal wärmer wird.

Für den Start unserer Spieleserie haben wir unter anderem Jugendeinrichtungen um Ideen gebeten.

Der heutige Tipp kommt vom Team des Jugendcafés in Lauingen: Sabine Kettler vom Juca Lauingen schlägt das Spiel „Klamottenkönig“ vor. Man kann es zu zweit, aber auch mit der Familie spielen. Die Regeln sind einfach.

Das sind die Spielregeln:

Man benötigt für jeden Teilnehmer eine Hose, ein Hemd, Handschuhe und eine Mütze. Das sollte alles viel größer sein als die normale Kleidung der Teilnehmer. Außerdem braucht man einen kleinen Parcours mit Hindernissen: etwa eine Bank, einen Kriechtunnel, Hütchen zum Slalomlaufen oder was einem noch so einfällt. Draußen können das auch ein Baum, ein Busch … sein.

Auf ein Startzeichen müssen die beiden Kontrahenten beginnen: Sie ziehen ein Kleidungsstück an und laufen die Runde los. Kommen sie wieder zum Startpunkt zurück, bewältigen sie den Parcours erneut, und ziehen sich währenddessen das nächste Kleidungsstück an. Dieser Vorgang wiederholt sich so oft, bis einer der beiden alle Kleidungsstücke anhat und als erster am Startpunkt angekommen ist. Das ist der Gewinner. (chbru)

Spielen Sie mit!

Schicken Sie uns Ihre Spieleideen, egal, ob für kleine oder größere Kinder! Schreiben Sie uns Spielregeln und Spielablauf und schicken Sie auch gern ein Bild von Ihrer Familie, wie Sie das Spiel zusammen spielen an: redaktion@donau-zeitung.de (Bildgröße mindestens ein Megabyte)

Lesen Sie auch: