Wittislingen

18:30 Uhr

Die berühmte Fibel kommt vorerst doch nicht nach Wittislingen

Eigentlich sollte das 1400 Jahre alte Stück, das vor über 100 Jahren in Wittislingen gefunden wurde, am Freitag erstmals wieder in die Marktgemeinde kommen. Doch daraus wird nichts. Es soll aber einen neuen Termin geben.

Von Jonathan Mayer

Themen folgen