Ladegerät fängt Feuer: Feuerwehr löscht Brand in Wittislingen

Feuerwehrleute rücken am Samstagnachmittag aus, um einen Brand in Wittislingen zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf bis zu 20.000 Euro.

In Wittislingen ist am Samstagsnachmittag die Garage eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Personen sind dabei nach Angaben von Feuerwehr und Polizei nicht zu Schaden gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich ein E-Ladegerät, das an ein Zweirad angeschlossen war. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 bis 20.000 Euro. (AZ)