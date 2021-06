Motorradfahrer prallt in Wittislingen gegen Auto seiner Ehefrau

Bei einem Unfall in Wittislingen wird ein Motorradfahrer verletzt. Grund dafür war wohl ein Fahrfehler.

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Heidenheim am Dienstagnachmittag in Wittislingen zugezogen. Gegen 15.10 Uhr war der 64-Jährige mit seinem Kraftrad aus einem Grundstück in die Zöschlingsweiler Straße in Richtung Ziertheimer Straße eingefahren. Aufgrund eines Fahrfehlers prallte er laut Bericht der Polizei gegen das Fahrzeugheck am Wagen seiner 61-jährigen Ehefrau, die am Einmündungsbereich zur Vogtengasse auf ihn gewartet hatte.

Motorradfahrer in Wittislingen nach Unfall im Krankenhaus

Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gebracht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 9000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort war die Feuerwehr Wittislingen mit zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)

