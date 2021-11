Wittislingen

06:00 Uhr

So soll Nahwärme nach Wittislingen kommen

Plus Die Firma GP Joule stellt im Gemeinderat ihr Konzept vor. Außerdem muss die Kita erweitert werden.

Von Dominik Bunk

Haushalte in Wittislingen sollen künftig die Möglichkeit haben, an ein Nahwärmenetz angeschlossen zu werden. Bauen soll das die Buttenwiesener Firma GP Joule, wie Bürgermeister Thomas Reicherzer den Gemeinderatsmitgliedern und Besuchern bei der Sitzung am Dienstagabend erklärt hat. Aus der alten Bauschuttdeponie soll so ein Solarpark werden, der rund 750 Kilowatt liefern kann. Der Bürgermeister spricht von einer idealen Lösung, bei der alle Wittislinger Bürgerinnen und Bürger von der Deponie profitieren können.

