18:30 Uhr

Wittislingerin schreibt Jugendbuch: So wirst auch du zum Arktis-Retter!

Sechs Wochen lang war Katharina Weiss-Tuider, die in Wittislingen aufgewachsen ist, an Bord der Polarstern auf dem Weg ins ewige Eis dabei. Aus ihren Erfahrungen und einigen wissenschaftlichen Erkenntnissen hat sie jetzt ein Buch für Kinder und Jugendliche gemacht.

Plus Mit einem Jugendbuch will Katharina Weiss-Tuider, die in Wittislingen aufgewachsen ist, über die Probleme im ewigen Eis aufklären. Dafür greift sie auch auf eigene Erfahrungen im Land der Eisbären zurück.

Von Jonathan Mayer

Radfahren statt mit dem Auto, die Heizung nicht ganz so heiß stellen, mit dem Zug statt mit dem Flugzeug reisen und lieber öfter zum Veggie-Burger greifen als zur Rindfleisch-Variante. Das sind nur einige wenige Tipps, wie sich jeder, egal ob jung oder alt, für die Arktis einsetzen kann. Doch was hat die mit uns zu tun? Wie hängt unser Klima mit dem am Nordpol zusammen? Und was können wir noch tun, um es zu schonen? All das sind wichtige Fragen, die früher oder später jeden Menschen betreffen werden. Katharina Weiss-Tuider liefert mit ihrem neuen Buch einige Antworten – und erzählt dabei ganz beiläufig die Geschichte der bisher größten Arktis-Expedition „Mosaic“, an der sie auch selbst teilgenommen hat.

Sechs Wochen lang begleitete Weiss-Tuider, die in Wittislingen aufgewachsen ist und heute in Berlin lebt, die Forscherinnen und Forscher in die eisige Kälte der Arktis, spähte vom Eisbrecher aus in die Ferne und sah sogar zum ersten Mal einen Eisbären in der freien Wildnis (wir berichteten). Ihre Erfahrungen, die ersten Erkenntnisse der Expedition, den Alltag auf einem Forschungsschiff und viele weitere Infos hat sie nun in einem 120 Seiten langen Buch für Kinder und Jugendliche mit dem Titel „Expedition Polarstern: Dem Klimawandel auf der Spur“ zusammengefasst. Für Weiss-Tuider ist es das erste Buch für eine jüngere Zielgruppe. Dass es darin nicht nur um die Expedition, sondern vor allem auch um die Folgen des Klimawandels geht, ist kein Zufall: „Kinder und Jugendliche sind die, die am längsten mit dem Klimawandel zu kämpfen haben werden. Deshalb haben sie das größte Recht, möglichst viel über das Thema zu wissen und die Zusammenhänge zu verstehen“, sagt Weiss-Tuider. Nicht jedem sei gleich klar, dass die Veränderungen in der Arktis auch direkt mit dem Klima in Mitteleuropa zu tun haben. Im Buch erklärt sie, wieso das so ist.

"Expedition Polarstern: Dem Klimawandel auf der Spur" heißt das Buch

Für die Texte hat sie sich über Monate hinweg immer wieder mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, Fakten zusammengetragen und jedes Wort mehrfach überprüfen lassen, damit auch wirklich jeder Satz stimmt. Um die Inhalte, die viele vielleicht als eher trockene Theorie aus dem Geografie-Unterricht kennen, lebendig zu erzählen, hat sich Weiss-Tuider zudem nicht nur Tipps von anderen Kinderbuch-Autoren geholt, sondern auch mit dem Illustrator Christian Schneider zusammengearbeitet. Dessen detaillierte Zeichnungen von Eisbären, dem Jetstream und in Plastikmüll gefangenen Robben ziehen sich – ebenso wie die Fotos von der Expedition – durch das ganze Buch und machen die Erklärungen lebendig.

Aber auch ihre eigenen Erfahrung hat die Autorin in ihr Werk einfließen lassen: die Stimmung in der Arktis, der Alltag mit vier Mahlzeiten am Tag (nachmittags gab’s lecker Kuchen) und Fußball auf dem Eis. All das hat Weiss-Tuider selbst erlebt, als sie mit der Polarstern unterwegs war. Eines aber werde sie sicher nie vergessen: „Die Begegnung mit den Naturkräften der Arktis war extrem. Es wirkt alles so lebensfeindlich, zeigt aber immer wieder, wie verletzlich die Natur ist.“ Das einst als ewig geltende Eis, das unendlich weit und stark wirke, aber doch so dünn werden könne, sei da ein gutes Beispiel. „Die Natur dort ist so wehrhaft, aber doch so nah am Untergang.“

Blick ins Buch: der Hotspot Arktis. Bild: Jonathan Mayer

Für Weiss-Tuider ist klar: Die Menschheit muss den Klimawandel stoppen und die Arktis retten. In ihrem Buch erklärt sie deshalb nicht nur die Zusammenhänge der Klimaerwärmung, sondern auch, wie jedes Kind und jeder Jugendliche zum Arktis-Retter werden kann. Im Gespräch sagt sie: „Wir können uns nicht darauf verlassen, dass andere das Klima retten.“ Sie wünsche sich, dass Umwelt- und Klimaschutz zum ständigen, positiven Begleiter werden. „Das macht ja auch Spaß, wenn man sich beim Einkaufen zum Beispiel bewusst für die Haarseife statt für das Shampoo in der Plastikdose entscheidet. So kann man viel bewirken und einen Unterschied machen.“

Das Buch ist beim cbj Kinder- und Jugendbuchverlag erschienen und kostet 22 Euro. ISBN: 978-3-570-17814-0.

Lesen Sie auch:

Themen folgen