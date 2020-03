vor 18 Min.

Wo findet die Werteerziehung der Kinder statt?

Anne Cyron, Landtagsabgeordnete der AfD, spricht in Dillingen über Schüler, Eltern und Lehrer

Die Landtagsabgeordnete der AfD, Anne Cyron, Mitglied im Bildungsausschuss des Bayerischen Landtags, war kürzlich in Dillingen zu Gast. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Dillingen, Erich Seiler, hatte die Veranstaltung mit dem Titel: Bürgerdialog „Bildungsnotstand in Bayern?“ organisiert.

Anne Cyron, die ihren Doktortitel in politischer Philosophie erwarb, unterrichtete an Fachober-, Berufsober- und privater Wirtschaftsschulen in den Fächern Geschichte und Sozialkunde. Laut Pressemitteilung hat sie die Erfahrung gemacht, dass Schüler heute weniger kommunikationsfähig sind als früher. Sie seien zudem oft nicht mehr in der Lage, komplexere Fragestellungen zu begreifen. Als Beispiel führt sie das Abitur 2019 in Mathematik an, das von den Schülern als „zu textlastig“ kritisiert wurde.

Die Referentin klärt über die Themen auf, die den Bildungsausschuss im Bayerischen Landtag beschäftigen. Eines dieser Themen sei Mobbing, vor allem über die sozialen Medien. Leider würde das Problem von Eltern, Lehrern und den Schulleitungen oft viel zu spät wahrgenommen und teilweise auch ignoriert. Dieses Thema mit Psychologen anzugehen, hält Cyron für falsch. Stattdessen müsste man die Ursachen bekämpfen und den Kindern die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Damit die Schüler miteinander wieder besser umgehen, müsste die soziale Kompetenz mithilfe klarer Regeln gestärkt werden. Was im Rahmen des neuen Fachs „Alltagskompetenz“ im kommenden Schuljahr vermittelt werde, sei dafür nicht ausreichend. Die Referentin betonte, dass Erziehung mit der Geburt beginnt. Wenn Eltern aber „aus finanziellen Gründen gezwungen werden, ihre Kinder bereits im Kleinstkindesalter in Fremdbetreuung zu geben, kann auch Erziehung, insbesondere Werteerziehung, in der Familie nicht mehr stattfinden“. Die Kita könnte die Betreuung daheim nicht ersetzen. Deshalb setzt sich die AfD für ein Erziehungsgehalt für zu Hause erziehende Eltern ein. Cyron ist der Meinung, die Regierung wolle den Familien die Kinder möglichst früh entfremden. Daher werde so viel Geld in Kitas investiert, statt in häusliche Erziehungsarbeit. Kinderpsychologen warnen laut Referentin seit vielen Jahren vor den Folgen, die der Wegfall der intensiven Bindung an eine feste Bezugsperson vor Vollendung des dritten Lebensjahres hat.

Die Referentin beklagte die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge und die damit verbundene Abschaffung des anerkannten und geschätzten Diploms. Diese Meinung teilt AfD-Kreistagskandidat und Ingenieur i. R., Hermann Kienmoser, der an der Fachschule Augsburg und der Technischen Universität Berlin studierte.

Auch auf die Krisenstimmung in der bayerischen Lehrerschaft ging die Referentin ein. Wie berichtet sind 1400 Lehrerstellen nicht besetzt. Deswegen sollen Lehrer mehr arbeiten. Der Protest der Betroffenen dagegen ist groß. Cyron zeigte Verständnis dafür. Auf den Lehrermangel sei seit Jahren hingewiesen worden. Doch das Kultusministerium hätte nichts unternommen, um mehr Lehrer einzustellen. Der dauerhafte Personalmangel werde sich negativ auf das Bildungsniveau der Kinder auswirken; der Bildungsauftrag sei personell unterbesetzt nicht mehr zu leisten.

Der pensionierte Lehrer, Kreistags- und Stadtratskandidat Peter Holfeld, berichtete aus seiner aktiven Zeit in Wertingen und bestätigte die Aussagen der Referentin. Das bayerische Bildungsniveau hatte in allen Bundesländern stets höchste Anerkennung genossen. Die Nivellierung und Absenkung, die seit einigen Jahren stattfindet, sei unübersehbar. Eine Wirtschaftsnation, die weltweit immer an der Spitze stand, was Technologie, Wissenschaft und Bildung betrifft, könne sich einen Abbau des Bildungsniveaus jedoch nicht leisten. Den einst hohen Bildungsstandard wieder herzustellen gehört deshalb zu den Kernthemen der AfD.

Im Bayerischen Landtag hätte der bildungspolitische Sprecher, Förderlehrer und Stadtrat in Augsburg, Markus Bayerbach, dem Bildungsminister vorgeschlagen, Lehrer von bürokratischen Aufgaben zu entlasten. Das würde Kultusminister Michael Piazolo nun auch planen. Anscheinend, so Holfeld, funktioniere manchmal die parlamentarische Arbeit im Maximilianeum auch über Parteigrenzen hinweg. (pm)

Themen folgen