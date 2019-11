04.11.2019

Wo ist der Stinkerkäs hin?

Darum dreht es sich im Lutzinger Theater

Auch in diesem Jahr wird in Lutzingen Theater gespielt. Zur dritten Saison im Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum (IBL) bringt die Theatergruppe ein Lustspiel in drei Akten von Bernd Gombol zur Aufführung.

Dabei lässt der Name des Stückes, „Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“, bereits erahnen, welche Turbulenzen auf der Bühne bewältigt werden müssen.

Mit sieben Vorstellungen an heuer erstmals drei Wochenenden hofft die Theatergruppe, für alle Interessierten die richtigen Termine zum Besuch des Theaters ausgesucht zu haben.

Gespielt wird an folgenden Tagen im Interkommunalen Bürger- und Kulturzentrum Lutzingen, dem IBL: Freitag; 8., Samstag, 9., Freitag, 15., Samstag, 16. und am Samstag, 23. November, jeweils um 19.30 Uhr; am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr; Sonntag, 24. November, 15 Uhr. (HOW)

