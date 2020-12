vor 33 Min.

Wo kommt der Blindheimer Supermarkt hin?

Plus Der Gemeinderat stellt sich gegen den gewünschten Standort der Bürger. Ende Januar sollen sie noch einmal abstimmen dürfen.

Von Dominik Bunk

Wie in der vorangegangenen Sitzung beschlossen, wurde am Donnerstagabend im Blindheimer Gemeinderat das Ratsbegehren vorbereitet. „Wir haben nichts gegen einen Supermarkt, sondern gegen den gewünschten Standort“, erklärte Bürgermeister Jürgen Frank den Gemeinderäten und Zuschauern.

Im Januar sollen die Bürger entscheiden

Ende Januar werden die Blindheimer beim Bürgerentscheid wählen können. Entweder, ob sie dem ursprünglichen Bürgerbegehren zustimmen, welches den Markt auf einem Grundstück am Bahnhof wünscht, oder dem Ratsbegehren, bei dem ebenfalls ein Supermarkt errichtet werden soll, jedoch auf der anderen Seite der B16. Frank meinte, mit dem Vorschlag des Rats würde keinesfalls eine Chance verloren gehen. Gerade für mögliche Investoren sei es wichtig, dass der Markt von der Bundesstraße aus gesehen wird, da auf diesem Weg mehr potenzielle Kunden davon Kenntnis nähmen. Auch würde sich ein großes ansässiges Unternehmen für das Grundstück am Bahnhof zwecks Erweiterung interessieren. Frank sah somit die Lösung als die beste, sowohl für besagte Firma als auch für die zukünftigen Investoren.

Wie Blindheim den Verkehr im Ort reduzieren will

In Blindheim wird auch seit längerem überlegt, mit einer Umfahrung das Verkehrsaufkommen im Ort zu verkleinern. Der Bürgermeister schlug deshalb vor, das dem Landratsamt mitzuteilen. Ziel dabei sei es, dass allgemeine Informationen dazu erworben werden und eine Kostenermittlung stattfinden kann. Ratsmitglied Michael Audibert machte sich Sorgen wegen der, voraussichtlich hohen, anfallenden Kosten und nannte Beispiele von ähnlichen, bereits gebauten Straßen. Bürgermeister Frank stellte daraufhin klar, dass noch nichts entschieden sei und sein Vorschlag genau dafür da sei, diese Fragen zu klären. Der Rat entschied deshalb, es so zu machen.

Eine Firma möchte mit Blindheimer Grundwasser kühlen

Eine ansässige Firma möchte ihre Anlagen für Spritzgussproduktion mit Grundwasser kühlen. Dabei soll das entnommene Wasser wieder zurückgeführt werden, wenn auch leicht erwärmt. Das Vorhaben wurde bereits vom Landratsamt zugelassen, jedoch empfahl der Rat bei seiner Stellungnahme eine Dokumentation der Auswirkungen auf die Natur.

Die Zulässigkeit des Bürgerantrags zur Bauleitplanung in Berghausen wurde beschlossen. Auch die Verwaltung stimmte dem im Vorfeld zu. Der Rat muss das Unterfangen nun im Lauf der nächsten drei Monate behandeln.

In der Ahornstraße in Unterglauheim wurde der Bau einer Garage beantragt. Der Bauherr erklärte, dass er dort seinen Traktor unterstellen wolle. Da die Garage nur einen halben Meter vom Nachbargrundstück entfernt beginnen soll, musste dieser sein Einverständnis per Unterschrift bekunden, was er auch tat. Folglich hatte der Rat keine Einwände gegen das Vorhaben.

