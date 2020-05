vor 54 Min.

Wohnwagen in Dillingen beschädigt

Ein Schaden von 500 Euro wurde an einem Wohnwagen angerichtet. Gibt es Zeugen?

An der Donauwörther Straße wurde auf Höhe eines Hotels ein Wohnwagen der Marke Knaus an der linken Seite beschädigt. Nach Angaben der Polizei kam es am 4. Mai zwischen 7 Uhr und dem 5. Mai gegen 10 Uhr zur Beschädigung des Wohnwagens. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefonnummer 09071/560 um Hinweise von Zeugen. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen