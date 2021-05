03.05.2021

Wolf im Kreis Dillingen: Bauern schlagen Alarm

Plus Das Tier wird auf dem Betriebsgelände der Bissinger Firma Vitus Rieder gesichtet. Das Landesamt für Umwelt bestätigt die Identität. Was heißt das jetzt für den Kreis Dillingen? Und besteht eine Gefahr?

Was für Bilder: In einer Seelenruhe spaziert das Tier über den Hof. Und selbst ein Laie kann erkennen, dass es sich dabei um einen Wolf handelt. Ja, genau. Ein Wolf. Und das mitten in Bissingen. Dort ist das Tier am Montagmorgen auf dem Betriebsgelände der Firma Vitus Rieder entdeckt worden. Das bestätigt Juniorchef Otto Bschorer. Er berichtet: „Ein Mitarbeiter hat es von seinem Kombi aus beobachtet und fotografiert.“ Ganz plötzlich sei der Wolf im Hof gestanden.

