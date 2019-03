vor 24 Min.

Wurde in Lauingen zu viel abgeholzt?

Stadtrat Kleinle kritisiert „massive Baumfäll-Aktionen“ in Lauingen. Was die Stadtbaumeisterin dazu sagt.

Stadtrat Vitus Kleinle hat „massive Baumfäll-Aktionen“ in Lauingen kritisiert. In der Riedhauser Straße und der Dillinger Straße seien viel zu viele Bäume umgehauen worden, meinte der CSU-Politiker und Landwirt und stellte in der Ratssitzung an die Stadtverwaltung die Frage: „Hat das sein müssen?“ Und sei dies etwa der Beitrag Lauingens zum Erhalt der Artenvielfalt?

Stadtbaumeisterin Birgitta Neurohr bestätigte, dass in der Tat sehr viele Bäume gefällt worden seien. Eine Menge Bäume sei aber krank und nicht mehr standsicher gewesen, sie seien von Kreisfachberater Manfred Herian untersucht worden. Der Lärmschutzwall an der Dillinger Straße sei ausgedünnt worden, weil sonst die Stabilität leide. Neurohr betonte aber, dass jeder gefällte Baum auch ersetzt werde. Aber möglicherweise mit Baumarten, die an den entsprechenden Standorten geeigneter seien.

Josef Schnitzler (FDP) stellte fest, dass im städtischen Spitalwald sehr viel Eschen abgeholzt worden seien. Er forderte, dass Bäume nachgepflanzt werden und wollte wissen, wann dies denn geschehe. (bv)

