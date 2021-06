In Ziertheim brennt es auf einer Terrasse

Ein Hausbesitzer, ein Nachbar und die Feuerwehr haben einen Brand in Ziertheim gelöscht. Das Terrassengeländer hatte Feuer gefangen.

In Ziertheim ist am Freitagnachmittag eine Terrasse in Brand geraten. Ein 33-Jähriger hatte sich mit seinen Hunden im Obergeschoss des Einfamilienhauses aufgehalten.

Das Terrassengeländer vor dem Haus brennt

Als er die Glasscheibe der Nebeneingangstüre zerbersten hörte, sah er nach dem Rechten. Zu diesem Zeitpunkt brannte bereits das Terrassengeländer vor seinem Haus. Außerdem war der Vollwärmeschutz des Hauses bereits auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern verschmort.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt

Der Hausbesitzer konnte den Brand mithilfe eines Nachbarn und später mit der Feuerwehr löschen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. (pol)