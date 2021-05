Ziertheim

Jubiläum: Dieses Reistinger Ehepaar hat eisernen Zusammenhalt bewiesen

Plus Vitus und Regina Sing feiern ihren 65. Hochzeitstag. Er ist mittlerweile der älteste Reistinger. Was sie in 65 Jahren Ehe erlebt haben und welche prominenten Gäste gratuliert haben.

Von Eugen Zacher

Man muss schon etwas dafür tun, das wissen Regina, 89, und Vitus Sing, 95, ganz genau. Und sie zeigen auch, dass es sich lohnt. Seit 65 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben, das seltene Ereignis, die eiserne Hochzeit, war nun das Geschenk, das sie sich selbst machten.