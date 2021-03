vor 50 Min.

Ziertheim wächst - und bekommt ein neues Baugebiet

In Dattenhausen entstehen bald neue Wohnhäuser.

Plus Im Ziertheimer Ortsteil Dattenhausen entsteht ein neues Baugebiet. Ein Teil der Bauplätze sind schon jetzt vergeben.

Von Jonathan Mayer

Die Gemeinde Ziertheim wächst wieder. Vorbei scheinen die Zeiten, als immer weniger Menschen in den Ortsteilen lebten. Zwischen 2010 und September 2020 sind laut Statistischem Landesamt 43 Einwohner hinzugekommen. Der Trend zeigt also nach oben – und die Gemeinde muss dem begegnen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat vergangene Woche beschlossen, ein neues Baugebiet in Dattenhausen einzurichten.

Wie Bürgermeister Thomas Baumann auf Nachfrage erklärt, soll das Baugebiet Lindenäcker im Nordwesten von Dattenhausen Richtung Ballmertshofen entstehen. Zwei Hektar ist die Fläche groß, die bisher als Acker verwendet worden ist und von der Gemeinde erstanden wurde. Bald sollen dort 18 Wohnhäuser entstehen.

Schon acht Bauplätze in Dattenhausen sind vergeben

Umgeben soll das Wohngebiet künftig ein fünf Meter breiter Grüngürtel. Bevor die ersten Bewohner einziehen können, muss das Gebiet jedoch noch erschlossen werden. Dinge wie die beiden Stichstraßen oder der Kanal müssen erst noch gebaut werden. Die Gemeinde schreibt die Arbeiten dafür jetzt aus. Baumann hofft, dass im Herbst alles erledigt ist und die künftigen Bewohner mit dem Häuslebau beginnen können.

Das Baugebiet sei dringend nötig gewesen, sagt der Bürgermeister. „Wir haben keinen einzigen Bauplatz mehr.“ In den vergangenen beiden Jahren habe man alle übrigen verkauft. Und der Bedarf ist da: Schon jetzt haben sich Baumann zufolge acht Einheimische gemeldet, die an einem Bauplatz interessiert sind. Den Bürgermeister freut das sehr. Ziertheim wachse jedes Jahr ein bisschen. „Und wir haben viele junge Familien. Kinder sind der Grundstock für die Gemeinde“, sagt Baumann. Mit dem neuen Baugebiet wolle man dem begegnen.

