Zwei Fahrräder sind gestohlen worden

Stell Dir vor, Dein Rad ist weg - und dann steht es plötzlich vor einem Fastfood-Lokal. So erging es einem jungen Mann in Lauingen.

Einem 16-Jährigen ist am Sonntag während des Besuchs eines Fitnessstudios in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen das Fahrrad gestohlen worden. Er hatte das Mountainbike der Marke Bull unverschlossen davor stehenlassen. Um 17 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Kurze Zeit später sah er sein Fahrrad vor einem Fastfood Restaurant in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen stehen. Er verständigte die Polizei. Die Beamten fanden heraus, dass ein 18-Jähriger das Rad gestohlen hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Ein weißes Mountainbike ist seit Anfang Juli verschwunden

In Lauingen wurde zwischen 8. Juli, 22 Uhr, und 9. Juli, 15 Uhr ein weißes Mountainbike der Marke Giant gestohlen. Es stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Ostendstraße in Lauingen. Der Wert des gestohlenen Fahrrads wurde bei der Anzeigeerstattung am vergangenen Sonntag auf etwa 500 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

