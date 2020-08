vor 36 Min.

Zwei Leichtverletzte nach Unfällen

Am Wochenende hat es im Landkreis mehrmals gekracht

Leicht verletzt hat sich ein 80-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel ereignete. Der 80-Jährige war mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße in Richtung Giengen unterwegs. Offenbar blendete ihn die tief stehende Sonne, sodass er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn steuerte und mit dem Anhänger eines Sattelzuggespanns kollidierte. Der leichtverletzte Rentner kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Heidenheim. An seinem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Am Sattelanhänger entstand Unfallschaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.

Ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro wurde bei einem Verkehrsunfall verursacht, der sich am Freitag gegen 13.20 Uhr in Gundelfingen ereignete. Eine 54-Jährige wollte mit ihrem Pkw von der Gartenstraße nach links auf die Basteistraße abbiegen. Sie nahm einer 24-Jährigen die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 80-Jährige leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es ebenfalls am Freitag gegen 14.35 Uhr in Dillingen gekommen. Die Seniorin war mit ihrem Pedelec auf dem Georg-Schmid-Ring aus Richtung Prälat-Hummel-Straße unterwegs. Als sie nach rechts auf den Gehsteig auffahren wollte, stürzte sie von ihrem E-Bike. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. Ihr Fahrrad blieb unbeschädigt. (pol)

