Zwei Seniorinnen in Gundelfingen nach Corona-Impfung positiv getestet

Ein Wohnbereich im Gundelfinger Haus der Senioren steht unter Quarantäne. Weitere Covid-19-Fälle im Kringelland in Hausen, in Kinderkrippe in Lauingen und in der Gundelfinger Grundschule.

Im Rahmen einer routinemäßigen Reihentestung des Personals des Hauses der Senioren in Gundelfingen ist eine Mitarbeiterin am Mittwoch positiv getestet worden. Sie war im infektiösen Zeitraum im Seniorenheim tätig. Bei einer unmittelbar erfolgten Reihentestung der überwiegend geimpften Bewohner im Haus am Donnerstag hatten zwei Seniorinnen aus dem Tätigkeitsbereich der positiv getesteten Mitarbeiterin positive PCR-Tests. Diese beiden Frauen waren laut Mitteilung des Dillinger Landratsamts vollständig geimpft.

Es handelt sich um die britische Virusmutante

Bei den drei Betroffenen ist die britische Virusmutante B 1.1.7 mit der bekanntermaßen erhöhten Ansteckungsfähigkeit nachgewiesen. Die Mitarbeiterin zeigt leichte Symptome, die beiden Seniorinnen sind bis jetzt symptomfrei, werden aber isoliert. Der betroffene Wohnbereich steht trotz vollständigem Schutz nach den aktuellen RKI-Kriterien (Impfung oder genesen) bei über 80 Prozent der Bewohner vorsorglich unter Quarantäne, um eine mögliche weitere Ausbreitung in der Einrichtung einzudämmen.

Die Einrichtung habe sofort reagiert, ihr Hygienekonzept umge-setzt, und die Bewohner werden engmaschig weiter getestet, informiert das Landratsamt. Aus einer weiteren Reihentestung vom Freitag wurde dem Gesundheitsamt am Samstag ein weiterer Fall aus dem betroffenen Bereich gemeldet. Dieser Senior ist nicht geimpft, er zeigt seit Freitag die typischen Covid-19 Symptome einer Atemwegserkrankung. Am heutigen Montag ist nun für die gesamte Einrichtung eine Reihentestung geplant.

Wie die Behörde weiter mitteilt, hat der Kindergarten Kringelland im Dillinger Stadtteil Hausen am Freitag ein Kind positiv getestet gemeldet. Es war am Tag zuvor bei der Selbsttestung aufgefallen. Alle Buben und Mädchen der betroffenen Gruppe sind inzwischen laut Mitteilung wieder in Quarantäne. Nach den ersten Ermittlungen des Gesundheitsamtes steht der neue Fall nicht in Zusammenhang mit dem Fall von vor mehr als zwei Wochen. Die Erzieherinnen waren durch einen Mund-Nasen-Schutz geschützt und sind lediglich zur Selbstisolation aufgefordert. Am Samstag war eine Reihentestung der Kinder im Testzentrum des Landkreises in der Weberstraße in Dillingen geplant.

Kinderkrippe im Kinderhaus am Lauinger Bahnhof bleibt 14 Tage geschlossen

In der Kinderkrippe des Kinderhaus am Lauinger Bahnhof wurde am Freitag ein positiv getestetes Krippenkind gemeldet. Da alle Buben und Mädchen der Kinderkrippe und deren Erzieherinnen als enge Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, bleibt die Einrichtung für 14 Tage geschlossen. Mit dankens-werter Unterstützung einer Hausarztpraxis werden am Montag bei den Krippenkindern PCR-Testungen durchgeführt.

Ein Kind der Peter-Schweizer-Grundschule Gundelfingen, das in der offenen Ganztagsbetreuung (OGS) betreut wird, wurde am Donnerstag in der Schule positiv getestet, der PCR-Test bestätigte am Freitag das Ergebnis. 16 Kinder der Ganztagsbetreuung sind nun als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Reihentestung war am Samstag im Testzentrum des Landkreises in der Weberstraße in Dillingen vorgesehen. (pm)

