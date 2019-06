vor 19 Min.

Zwei Unfallfluchten in Dillingen

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle in Dillingen

Ein Wagen, der in der Mohrenstraße stand, ist in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden. Der Täter entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Der am Fahrzeug des 31-jährigen Besitzers entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Der Wagen wurde offensichtlich angefahren

Ein weiterer Fall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag und Freitag auf dem großen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Dillingen. Dort hatte eine 61-jährige Frau ihren Wagen abgestellt und war anschließend zur Arbeit gegangen. Ein unbekannter Unfallverursacher hatte im Tatzeitraum den Pkw offensichtlich angefahren und einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der hinteren Stoßstange verursacht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

