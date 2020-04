10:24 Uhr

Zwei weitere Bewohner aus Bissinger Altenheim sterben

Eine 92-Jährige und eine 87-Jährige sind am Montag im Bissinger Pro Seniore gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle weiter an.

Die Welle an schlechten Nachrichten aus dem Bissinger Alters- und Pflegeheim Pro Seniore reißt nicht ab: Wie am Dienstagnachmittag bekannt wurde, sind am Montag zwei Bewohnerinnen der Einrichtung, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Bei den Todesfällen handelt es sich laut Landratsamt um eine 92-Jährige und eine 87-Jährige. Beide starben in stationärer Behandlung.

Insgesamt neun Corona-Todesfälle im Landkreis Dillingen

Damit ist die Zahl der verstorbenen Bewohner und Bewohnerinnen in der Einrichtung auf acht gestiegen. Stand Dienstag Nachmittag sind im ganzen Landkreis bisher neun Personen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. (mayjo)

