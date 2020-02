24.02.2020

Zwischen Wohnraum und Wirtschaft

Die Lauinger SPD fordert „Lauingen First!“

Einen politischen Frühschoppen mit dem Motto „Ehrenamt und Vereine in Lauingen“ veranstaltete die Lauinger SPD im Kolpinghaus. Dabei stellten sich die Lauinger SPD-Stadtratskandidaten mit einem Video vor. Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling betonte, dass es sich bei der Kommunalwahl um eine Persönlichkeitswahl handle, bei der es auf das Engagement der Personen ankomme und nicht auf das Parteibuch. Es gehe um Politik für Lauingen: „Lauingen First!“ laute die Devise.

Bulling war es laut Pressemitteilung wichtig, dass „Lauingen nicht ständig schlecht geredet wird, Lauingen hat viel zu bieten“. Er empfahl den Lauingern, in der Innenstadt einzukaufen. Das helfe der Wirtschaft am meisten – und das helfe ihr jetzt. Mit Blick auf die Kreistagswahl gehe es darum, die Lauinger Interessen zu wahren bei der Sanierung des Albertus-Gymnasiums, der Donau-Realschule oder des Kreishallenbades. In diesem Zusammenhang appellierte er auch dafür, für den Kreistag Lauinger Kandidaten zu wählen, um die Interessen der Herzogstadt besser zu vertreten.

Generell war die Altstadtsanierung ein zentrales Thema dieser Versammlung. Bernd Schwenk bedauerte, dass die Innenstadt in den vergangenen 20 Jahren weiter an Attraktivität verloren hat. Zwar wurden einige Objekte erfolgreich und aufwendig restauriert, doch zeige sich teilweise ein trauriges Bild: leer stehende Häuser, einfallende Dächer, mit Bauzaun gesicherte Areale. Bei über 200 denkmalgeschützten Häusern ist es oft schwierig, die hohen Hürden der amtlichen Vorgaben kostengünstig zu überwinden. Dennoch ist für Schwenk die Zeit reif, in Zusammenarbeit mit Eigentümern und Investoren die Stadt baulich positiv zu entwickeln. „Wir brauchen eine Quartiersplanung für die Altstadt, damit die Stadt eine Verhandlungsgrundlage mit dem Denkmalschutz bekommt. Das schafft Freiräume und bezahlbaren Wohnraum in einer lebenswerten Innenstadt“, ergänzte Ursula Kigele.

Stadträtin und Rektorin Irmgard Daub berichtete über die Situation der Carolina-Frieß-Grundschule: Die Grundschule mit 340 Schülern trägt das Schulprofil „Inklusion“. Die Schülerzahlen werden laut Prognose in den nächsten fünf Jahren zunehmen und damit auch die Nachfrage nach Ganztagsangeboten. Aktuell ist die Schule mit Arbeitsmaterial ausgestattet und digital gut aufgestellt. Das Brandschutzkonzept erfordert einen zweiten Fluchtturm, der auch einen Aufzug beherbergt und somit die Barrierefreiheit der Schule gewährleistet. Dies soll in diesem Haushaltsjahr ausgeführt werden.

Zur Situation der Mittelschule gab Konrektor und Fraktionsvorsitzender Markus Stuhler Auskunft. Die Mittelschule ist ebenfalls Inklusionsschule und hat derzeit 206 Schüler in zwölf Klassen. Im Rahmen der Digitalisierung sollen dieses Schuljahr die beiden in die Jahre gekommen Computerräume ersetzt werden. Großer Handlungsbedarf besteht im Pausenhof der Mittelschule. Dieser muss in Teilbereichen dringend saniert werden. Stadtrat Meinrad Ludwig betonte, dass die Sanierung der Toiletten der Mittelschule unbedingt heuer angegangen werden muss. Stuhler forderte in seinem Statement zum Ehrenamt in den Vereinen einen regelmäßigen Neujahrsempfang und eine Sportlerehrung der Stadt. Auf Nachfrage zu den Hallengebühren, die die Vereine nun anteilig bezahlen müssen, sagte Stuhler, trotz des prinzipiell guten Haushaltskonsolidierungskonzepts seien mit der SPD keine weiteren finanziellen Belastungen der Vereine zu machen.

Neben diversen Rückfragen der Zuhörer ging es den Wählern schwerpunktmäßig um das geplante Einkaufszentrum im Lauinger Osten und den Bürgerentscheid dazu. Heftig kritisiert wurde, dass die Stadt in dieser Angelegenheit ihrer Informationspflicht gegenüber den Bürgern nur unzureichend nachgekommen sei. Eine „neutrale“ Informationsveranstaltung wäre dringend notwendig gewesen. Um den Weg für das Einkaufszentrum frei zu machen, so Bulling, müsse die Stadt eine Bebauungsplanänderung vornehmen und das ausgewiesene Gewerbegebiet in ein Sondergebiet umwidmen. Bei der jetzigen Rechtslage könne das Einkaufszentrum, da es rechtlich gesehen kein Gewerbe sei, nicht gebaut werden.

Beim Bürgerentscheid gehe es darum, der Stadt den Auftrag zu erteilen, diese Bebauungsplanänderung vorzunehmen oder nicht.

In einer sehr kontrovers geführten Diskussion argumentierten die Befürworter mit die Schaffung von bis zu 100 Arbeitsplätzen, der Realisierung der dringend notwendigen zweiten Zufahrt in das Gewerbegebiet „Dillingen Ost“ und der Errichtung moderner Einkaufsmärkte mit regionalen Produkten. Die Gegner warnten vor möglichen Negativfolgen für die Innenstadtentwicklung.

Bulling und Stadtrat Martin Knecht merkten kritisch an, dass die zurzeit in diesem Zusammenhang verbreitete „Untergangsstimmung“ der Sache wenig dienlich und für das Image der Stadt nicht gerade förderlich sei. (pm)

