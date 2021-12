Aislingen bekommt vorerst kein Storchennest

Plus Bürgermeister Jürgen Kopriva hielt das Rathausdach von Aislingen für den idealen Standort. Doch im Gemeinderat kann man sich nicht einigen.

Störche haben im Kreis Dillingen vielerorts wieder ein Zuhause gefunden. Aislingen wird – zumindest zunächst einmal – nicht dazugehören. Angedacht war, ein Storchennest auf dem Rathausdach zu montieren. Zuvor waren mehrere Standorte auf Gemeindeimmobilien geprüft worden. Sogar Storchenexperte Anton Burnhauser wurde zurategezogen, um eine geeignete Bleibe zu finden.