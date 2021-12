Bekommt Aislingen eine eigene Kinderkrippe?

Plus Seit zehn Jahren werden Aislinger und Glötter Kinder zusammen in Glött betreut. Das könnte sich ändern.

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt vielerorts, auch in Aislingen. Doch bislang gibt es dort keine Kinderkrippe. Seit zehn Jahren besteht die Vereinbarung, dass Aislinger Kinder in der Nachbargemeinde Glött betreut werden. „Die Gemeinde Glött hat angeboten, ein neues Gebäude mit einem Kindergarten und einer Krippe mit zwei Gruppen zu bauen“, sagt Aislingens Bürgermeister Jürgen Kopriva.