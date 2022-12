Betrunkene Autofahrerin bei Aislingen kommt von der Straße ab

Eine 23-Jährige hat am Samstag bei Aislingen einen Unfall gebaut. Sie ist mit ihrem Auto gegen die Leitplanke gekracht und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Ein 23-Jährige ist am Samstag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und von der Leitplanke in den Gegenverkehr geschleudert worden. Die Frau war mit ihrem Wagen der Polizei zufolge auf der Staatsstraße 2028 von Aislingen in Richtung Gundremmingen unterwegs. Hierbei kam sie allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dort befindliche Leitplanke. Dabei wurde sie zurück auf die Fahrbahn über die Gegenfahrbahn geschleudert und kam letztendlich im Bereich der dortigen Leitplanke zum Stehen.

Unfall bei Aislingen: Autofahrerin wird auf die Ggegefahrbahn geschleudert

Es wurden sowohl die Fahrzeugführerin als auch ihr Beifahrer leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Unfall nicht gefährdet. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Gegen die 23-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes eingeleitet. (AZ)