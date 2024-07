Eine 70-jährige E-Bike-Fahrerin zog sich am Donnerstag in Aislingen bei einem Fahrradsturz Verletzungen zu. Gegen 21 Uhr war die Frau im Litzelweg mit dem E-Bike unterwegs. Auf unebener Fahrbahn kam sie alleinbeteiligt zu Fall. Sie zog sich Schürfwunden und eine Armverletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

