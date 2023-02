Aislingen

vor 15 Min.

Hackgeräte made in Aislingen: Dickson Kerner baut besondere Landmaschinen

Bei Kerner in Aislingen werden spezielle Hackmaschinen gebaut. Monteur Patryk Kedzierski (kniend) ist gerade bei der Endmontage. Geschäftsführer Tobias Kerner beschäftigt im Werk in Aislingen 95 Mitarbeiter.

Plus Bei Dickson Kerner in Aislingen werden besondere Landmaschinen hergestellt. Die Nachfrage nach den neuen Hackgeräten steigt.

Von Christina Brummer

Spritzt du noch oder hackst du schon? So ähnlich könnte man die Strategie beschreiben, die Tobias Kerner in Aislingen verfolgt. Mit seinen Hackgeräten möchte er sich an einer Kulturtechnik der Vergangenheit orientieren, das aber mit modernen Mitteln. Wie das gelingen soll, zeigt er in seiner Fertigungshalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen