Jahres-Dienstversammlung der Kreisjugendfeuerwehr

Ende vergangenen Jahres fand die Dienstversammlung der Kreisjugendfeuerwehr im Gasthof Adler in Aislingen statt, an der eine große Anzahl von Jugendwarten und Betreuern der Kinderfeuerwehr teilnahm. Die Versammlung begann mit der Eröffnung durch den Kreisjugendwart Claus Zimmermann, der die Anwesenden herzlich willkommen hieß. In seiner Eröffnungsrede zeichnete er ein positives Bild der zurückliegenden Aktivitäten der Jugendfeuerwehren und betonte die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung in der Feuerwehrarbeit. „Es ist entscheidend, dass wir weiterhin junge Menschen für den Feuerwehrdienst begeistern.“ Ein zentrales Thema der Versammlung waren die Neuwahlen der Vorstandschaft der Kreisjugendfeuerwehr. Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten wurden die Wahlen durchgeführt. Claus Zimmermann wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt als Kreisjugendwart wiedergewählt. Dies ist ein Zeichen des Vertrauens der Mitglieder und würdigt die engagierte Arbeit, die Zimmermann in den vergangenen sechs Jahren geleistet hat. Die Position der stellvertretenden Kreisjugendwarte übernehmen wie bisher Jürgen Fisel und Daniel Freud. Melanie Göttle wurde als Kassiererin und Kira Haslinger als Schriftführerin ebenfalls in ihrem Amt wiedergewählt. Als Nachfolgerin von Annika Wild im Fachbereich Kinderfeuerwehr wird Anna Kölz aus Steinheim eingesetzt. Der Fachbereich Wettbewerbe wird weiterhin von Markus Jakob und der Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit von Daniel Arnold betreut. Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Ankündigung der Stiftung von Siegfried und Elfriede Denzel aus Wertingen, die Kreisjugendfeuerwehr in den kommenden zehn Jahren mit gesamt 10.000 Euro zu unterstützen. Landrat Markus Müller, der Zweite Bürgermeister von Aislingen, Hubert Feistle, Bezirksjugendwart Klaus Grosch und Kreisbrandrat Frank Schmidt richteten ebenfalls einige Worte an die Versammlung. Müller lobte das Engagement der Jugendfeuerwehr und betonte die Notwendigkeit, die Jugend in die Gemeinschaft einzubinden.

