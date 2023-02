Aislingen

18:30 Uhr

Kann aus diesem Geisterhaus wieder ein Schmuckstück werden?

Plus Das Schlössle in Aislingen steht schon seit gut zehn Jahren leer. Viele haben hier ihre Jugend verbracht. Nun soll entschieden werden, was mit dem Haus passiert.

Von Christina Brummer

Es ist ganz still im Tanzsaal. Bis auf dieses Geräusch. Es klingt, als würde ein loses Metallstück gegen anderes Metall kratzen. Das ehemalige Schlössle sieht mit seinen heruntergerissenen Tapeten und den heraushängenden Kabeln nach Jahren des Leerstands nicht nur aus wie ein Geisterhaus, es hört sich auch so an. Kaum vorstellbar, dass auf dem von PVC umrahmten Tanzparkett einmal die Aislinger Jugend gefeiert hat. Vieles erinnert hier noch an die besten Jahre der Kneipe. An einer Tür hängt ein Zettel "Riesenschnitzel", werden darauf angepriesen. "Die hab ich aber nie gegessen", sagt Bürgermeister Jürgen Kopriva. Er war selbst schon länger nicht mehr in dem Gebäude. Viele Pläne hatte die Gemeinde schon für das große Gebäude. Aus denen wurde bisher nichts. Nun soll es einen neuen Anlauf geben. Doch ist das geschichtsträchtige Haus noch zu retten?

