Aislingen

15:15 Uhr

Kieswerk-Besitzer will alte Baustoffe in Aislingen recyceln

Eine Firma will in Aislingen neben der Kiesförderung auch Bauschutt in einer Anlage wiederaufbereiten.

Von Christina Brummer

Nicht nur neue Baustoffe produzieren, sondern auch alte recyceln. Das hat das Kieswerk Kling in Aislingen vor. Derzeit wird dort schon aufbereitet, doch nun will das Unternehmen eine moderne Recyclinganlage verwirklichen. Das Vorhaben war Thema im Aislinger Bauausschuss. Dort war man einstimmig dafür, die Idee zu unterstützen, teilt Aislingens Rathauschef Jürgen Kopriva mit. Doch was ist überhaupt geplant? Die Firma ist für Aislingen ein wichtiger Gewerbesteuerzahler Die Anlage würde auf dem Gelände des Kieswerks entstehen. Doch so einfach lässt sich auf freier Flur kein neues Gebäude errichten, denn dort besteht in der Regel kein Baurecht. Es bräuchte entweder eine Sondergenehmigung oder einen eigens aufgestellten Bebauungsplan. „Das Problem bei solchen Vorhaben ist immer: Es macht Krach und Dreck, das will niemand vor der Haustür haben“, sagt Kopriva. Wie lange wird noch Kies abgebaut? Das Kieswerk liegt jedoch etwa zwei Kilometer außerhalb der Ortschaft. Zunächst müsse nun einmal das Landratsamt ins Boot geholt werden und der Gemeinderat zustimmen. Die Firma Kling ist für die Gemeinde Aislingen ein wichtiger Gewerbesteuerzahler. Die Möglichkeit besteht, dass das Unternehmen sich einen neuen Standort sucht, wenn der Bau einer Recyclinganlage scheitert, so Kopriva. Nach Einschätzung des Bürgermeisters könnte sich die Firma Kling nach Alternativen umsehen, wenn es mit dem Auskiesen im Donauried vorbei ist. Er schätzt, dass beim aktuellen Tempo etwa noch 15 bis 20 Jahre Kies gefördert werden kann. Lesen Sie dazu auch Dillingen Was passiert nach dem Kiesabbau?

