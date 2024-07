WV Aschberg lässt die WIR Revue passieren und übergibt Preise und Spenden

Von einer äußerst erfolgreichen Landkreismesse WIR 2024 durfte der Vorstand der Wirtschaftsvereinigung Aschberg bei seiner Rückschau berichten. Erster Vorsitzender Thomas Wagner begrüßte neben den Vorsitzenden die am Aschberg-Biergarten beteiligten Vereine, den Vertreter des Hauptsponsors VR-Bank Donau-Mindel (zuvor Raiffeisenbank Aschberg) und die Gewinner der Azubi Rallye. Während der Bildpräsentation führte Manuel Schuster (WVA-Vorsitzender) aus, dass die WVA-Messehalle die bisher größte Halle für die WV Aschberg war, aber auch die größte WV-Halle der gesamten Landkreisausstellung 2024. Dazu beigetragen haben einige neue Aussteller, die nach der Erweiterung der WVA bis Gundremmingen dazu gekommen waren. Besonderheiten der diesjährigen WIR 2024 waren der erste zweistöckige Messestand, die Azubi Rallye, der WVA-Partyabend, der politische Frühschoppen und natürlich der beliebte WVA-Biergarten.

Nur durch den Einsatz der im Aschberg ansässigen Vereine könne die Bewirtung des Biergartens immer wieder ermöglicht werden, betonte Schuster. Und auch hier zeige sich der „Schulterschluss der WVA mit der Gemeinde Gundremmingen“, da die Festgemeinschaft aus Blaskapelle, Schützenverein und Freiwilliger Feuerwehr ebenfalls einen Tag zur Bewirtung der Biergartengäste übernahm. Hierfür bedankten sich WVA-Vorsitzender Thomas Wagner und Herr Josef Negele als Vorstand des Hauptsponsors VR-Bank Donau-Mindel (zuvor Raiffeisenbank Aschberg) mit Spenden im Gesamtwert von 6600 Euro. Entgegen nahmen die Spenden die Vereinsvertreter: Andrea Sailer und Manuela Deininger (SV Aislingen), Sebastian Heimbach (SV Holzheim), Gabi Tesar (FC Weisingen), Christian Eschke (FFW Holzheim), Thomas Heidel (SSV Glött), Andreas Mörtl und Erika Schuster (Festgemeinschaft Gundremmingen). Zur großen Freude der WVA-Vorstandschaft sagten alle Vereine bereits jetzt ihre Teilnahme an der nächsten WIR zu. Ebenfalls bedankten sich die WVA-Vorstände bei dem WVA-Mitglied Florian Strehle. Strehle ist verantwortlich für die Organisation des WVA-Biergartens und die Koordination der Vereine und Catering-Firmen.

Wie anschließend WVA-Vorstandsmitglied Fabian Peter ausführte, war die Azubi Rallye ein Highlight während der Landkreismesse WIR 2024 im Aschbergzelt. Hier konnten sich Schüler an verschiedenen Firmenständen über die Ausbildungsberufe im Aschberg-Gebiet informieren und das eine oder andere Werkstück produzieren, an einer Attrappe Blut abnehmen oder Zahnstein entfernen. Zusätzlich wurden fleißig Stempel für ein Gewinnspiel gesammelt und die Teilnehmer konnten einen „Eimer voller Zukunft“ mitnehmen. Im Rahmen der Rückschau wurden tolle Preise an folgende Gewinner übergeben: Korbinian Burggraf (SUP-Board), Selina Groll (iPad), Noah Rößle (Gutschein Wasserskifahren), Elias Ben Falkenstein (Gutschein Bogenschießen), Luisa Guffler (Rucksack). (AZ)