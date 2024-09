Die „alten Socken“ sind wieder aufgetaucht

Klar, es gibt weitaus wichtigere Dinge, über die wir an dieser Stelle reden müssten. Aber kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, nicht auch das Phänomen, dass ihnen manche Nebensächlichkeiten richtig auf den Wecker gehen? Etwa Sprüche auf Werbetafeln, an denen sie jeden Tag vorbeikommen. Beispielsweise an der alten B16 in Steinheim. Dort war jüngst die Aufforderung verschwunden, die zuvor bestimmt so manches Gemüt gepeinigt haben dürfte. „Socken aus – Kondom an“ war dort zu lesen. Dazu nur die Wadeln und Füße, die man so im richtigen Leben vermutlich gar nicht nebeneinander platzieren kann, ohne die Hüftpfanne zu malträtieren.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis