Ja, ist denn heut noch Weihnachten in Wertingen?

Plus Ein Wertinger Weihnachtsbäumchen wurde pünktlich zu Lichtmess abgeschmückt. Ein anderes leuchtet noch im frühlingshaften Dämmer. Warum?

Viele Sätze des kürzlich verstorbenen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer gelten als unsterblich. Einer von ihnen stammt aus einer Telefonanbieter-Reklame aus dem Jahr 2000: "Ja, ist denn heut schon Weihnachten?", fragte der Franz, bevor er in bayerisch-angehauchtem Angelsächsisch das neueste Weihnachtssparpaket präsentierte.

"Ja, ist denn heut noch Weihnachten", fragt sich vielleicht so mancher, der in Wertingen am Seniorenheim St. Klara vorbeischlendert. Eine Leserin jedenfalls wundert's. "Neben dem Seniorenzentrum leuchtet immer noch der Weihnachtsbaum in den Abendstunden, während die Amseln schon den nahen Frühling herbeisingen", schreibt die Wertingerin und schickt ein entsprechendes Beweisfoto. Tatsächlich leuchtet darauf in vorfrühlingshafter Dämmerung die Tanne. Die Weihnachtsbaumbeauftragten waren da wohl noch nicht ganz so auf Zack wie ein anderer Wertinger Baumschmücker.

