Röter als die Polizei erlaubt

Nehmen sich Bäcker eigentlich immer die schönste Breze mit exakt der richtigen Salz-Menge mit nach Hause? Und Verkäufer die reifste Avocado aus der Auslage, bevor der Supermarkt öffnet? Holen sich adipöse Ärzte in der Apotheke gleich einen Vorrat Abnehmspritzen? Und kaufen Automechaniker nur die Marke, die sie am seltensten auf ihrer Arbeitsbühne haben? Klingt gemein? Aber wenn man's doch kann! Wer noch nie einen kleinen Vorteil aus seiner Arbeit geschunden hat, werfe den ersten Stein. Bei all diesen Berufen scheint es hingegen noch lässlich, wenn man sich im Rahmen der Möglichkeiten ein kleines bisserl lieber hat als seine Nächsten, respektive Kunden.

Jedem pressiert‘s mal, auch der Polizei

Fährt man dann, so kürzlich in Dillingen, aber auf eine Ampel zu, die gerade schon im tief-dunkelorangeroten Bereich ist, und beobachtet dabei eine Polizeistreife, die sich mit Blaulicht über Rot schummelt, um selbiges kurz nach der Ampel wieder abzuschalten und im Normaltempo weiterzufahren, fühlt man sich dann zu Recht in seinem Gerechtigkeitssinn verletzt? Muss man an der Integrität unserer Staatsdiener zweifeln und aus Protest in Zukunft immer über eine dunkelorange Ampel brettern, weil man es eilig hat?

Nein. Das ist kein Aufruf zum zivilen Ungehorsam, der ja in Bayern ohnehin ganz empfindlich bestraft wird, sondern ein Aufruf zur Entspannung. Ob in Uniform oder in Zivil. Die Ordnungshüter sind auch nur Menschen. Jedem pressiert's mal. Und wenn dann das Blaulicht zur Hand ist, dann überkommt es doch jeden Beamten einmal. Da bleibt nur der Rückgriff auf die bayerische Erklärungsformel für jedweden menschlichen Lapsus: Ja, mei.