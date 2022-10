Nürnberg blickt nach Höchstädt: Jenseits des Schweige-Äquators schwätzt sich's gut

Die Höchstädter Schwätzbänkle haben es in die Nürnberger Nachrichten geschafft. Und jetzt soll sogar ein viertes Bänkle kommen. Gute Zeiten für Ratschkattln - oder?

Wie Höchstädt beim Heimat-Check unserer Zeitung abgeschnitten hat, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur so viel: In den Bereichen Senioren und Lebensqualität hätte die Stadt eine noch viel bessere Bewertung verdient. Denn in einer Sache hat Höchstädt ganz offensichtlich Modellcharakter, wie die frühere Donaustadt-Bewohnerin und heutige Nürnbergerin Klara Rebhan unserer Redaktion mitteilt. So sind in diesen Tagen die Schwätzbänkle, die der Seniorenbeirat bisher an drei Stellen in der Stadt platziert hat, in den Nürnberger Nachrichten zu Ehren gekommen.

"Während in Franken ein Wirtshaus, in dem an jedem Tisch ein einzelner Gast sitzt, ja bekanntlich bereits als voll besetzt gilt, hat man jenseits des Schweige-Äquators offenbar mehr Redebedarf", heißt es dort mit dem Verweis auf die schwäbische Donaustadt. Der Plan des Höchstädter Seniorenbeirats, dass sich auf dem Schwätzbänkle Menschen austauschen, sei jedenfalls aufgegangen. Diese lobenswerte Initiative müsse auch in der Frankenmetropole, wo bisher die Lass-mer-mei-Ruah-Bank populärer ist, gestartet werden.

Das vierte Schwätzbänkle wird bald kommen

Höchstädt darf sich also geehrt fühlen. Bestimmt haben viele noch gar nicht gemerkt, welchen Aufschwung die zwischenmenschliche Kommunikation in den vergangenen Monaten rundum den Stadtpark genommen hat. Und es geht weiter aufwärts mit dem Austausch. Dem Vernehmen nach hat Stadtrat Rainer Wanek Geld für das vierte Schwätzbänkle, das am Dreifaltigkeitskreuz beim Autohaus Heppner platziert werden soll, gesammelt. Nur schade, dass es jetzt allmählich Winter wird. Für Ratschkattln in Höchstädt ist das ein schwerer Rückschlag.