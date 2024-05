Augsburg/Dillingen/Donauwörth

Drogenhändler macht es der Polizei schwer, bevor er gefasst wird

Plus Ein 22-Jähriger aus Dillingen handelt mit Kokain und wird dabei in Donauwörth erwischt. Nun stand er in Augsburg vor Gericht. Dort ist ein Urteil gegen den jungen Mann gefasst worden.

Von Michael Siegel

Ein 22-jähriger Mann aus Dillingen ist von einem Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts verurteilt worden. Der Mann wurde im November 2023 bei einer nächtlichen Polizeiaktion mit rund 30 Beamten an einer Donauwörther Tankstelle festgenommen, als er von einer Einkaufsfahrt aus Berlin zurückkehrte und rund 350 Gramm Kokain bei sich im Auto führte. Der Angeklagte gestand die ihm zur Last gelegten Delikte vor Gericht, nachdem er zuvor schon bei der Polizei entsprechende Angaben gemacht hatte.

Rückblick. Eine Nacht im vergangenen November an der OMV-Tankstelle in Donauwörth. Ein Team aus rund 30 Polizei-Einsatzkräften nimmt die vier Insassen eines Mietwagens mit Hamburger Kennzeichen fest, die Männer leisten keinen Widerstand. Das Auto wird durchsucht, in einer Lautsprecherbox eingebaut finden sich gut 350 Gramm Kokain. Und es finden sich etwas über 3000 Euro Bargeld, die der Angeklagte bei sich trägt. Bei einer Durchsuchung im Haus der Familie des 22-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft in Finningen kommen weitere rund 100 Gramm der Droge Ecstasy zum Vorschein. Nachdem die Polizei in der „chaotischen Wohnung“, so ein Zeuge, zunächst eine gewisse Zeit erfolglos gesucht hatte, habe plötzlich einer der minderjährigen Brüder des Angeklagten eine Tüte mit Inhalt aus dem Fenster geworfen – darin das gesuchte Rauschgift.

