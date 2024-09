B16-Sperrungen führen zu Verkehrschaos im Landkreis Dillingen

Keine abgebrochenen Fahrbahnteile mehr: Das ist das Ziel der Sanierungsarbeiten an der B16 bei Lauingen. Nun ist der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Seit Montag kann die Bundesstraße zwischen Lauingen Ost und Lauingen Mitte wieder befahren werden. Danach ist jedoch Schluss. Denn die Reparaturarbeiten werden jetzt in Richtung Faimingen fortgesetzt. Das Projekt hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Landkreis Dillingen, vor allem in der Lauinger Innenstadt. Und auch in Höchstädt ist die B16 in diesen Tagen teilweise gesperrt.

Die Fahrbahn der Bundesstraße muss abschnittsweise zwischen Gundelfingen (Anschlussstelle B492) und Lauingen-Ost saniert werden, da die Fahrbahndecke viele Risse aufwies, informiert Andreas Reiser, der beim Staatlichen Bauamt Krumbach für den Landkreis Dillingen verantwortlich ist. „Es sind regelmäßig Teile aus der Fahrbahndecke herausgebrochen“, erklärt der Experte. Aus diesem Grund werden zunächst die oberen zwölf Zentimeter aus der Straße abgefräst. Im Anschluss wird eine neue Asphaltbinderschicht aufgetragen. Diese soll die besonders starken Belastungen durch den Verkehr auf der B16 abdämpfen. Darüber kommt im nächsten Schritt ein neuer Straßenbelag. Drei Wochen hat der erste Bauabschnitt zwischen Lauingen Ost und Lauingen Mitte gedauert. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Reiser.

In Lauingen ist großes Verkehrschaos ausgebrochen

Zwar hat das Bauamt eine Umgehungsstraße von Gundelfingen kommend über Peterswörth, Offingen und Gundremmingen ausgewiesen, jedoch sei in Lauingen „ein großes Verkehrschaos“ zu beobachten, wie Bürgermeisterin Katja Müller schildert: „Gerade, wenn Lkw-Fahrer auf der B16 von Gundelfingen kommen, stehen sie auf einmal vor versperrter Straße und wissen nicht wohin.“ Danach würden viele durch die Lauinger Innenstadt fahren. Die sei eigentlich für den Schwerstverkehr gesperrt, doch daran würde sich nicht alle Brummifahrer halten. „Es ist unvorstellbar, wie viele Lkw hier durchgefahren sind“, stellt die Rathauschefin fest. Teilweise seien diese nicht um die Kurven gekommen, blieben stecken und hätten so den Verkehr komplett zum Erliegen gebracht.

Am Lauinger Marktplatz herrscht insbesondere zu Stoßzeiten Verkehrschaos. Ein Kran blockiert zudem den Gehweg.

Hinzu kommen weitere Baustellen in Lauingen. Von der Innenstadt kommend ist die Herzog-Georg-Straße in Richtung Dillingen gesperrt, deswegen würden die Lkw-Fahrer laut Müller über die Brüderstraße in Richtung Gewerbegebiet ausweichen. Das wiederum ist der Schulweg vieler Schülerinnen und Schüler. Auch die Bushaltestelle Blumenstock ist derzeit gesperrt, deswegen müssen die Schüler des Albertus-Gymnasiums bei der Sparkasse aussteigen und von dort zu Fuß zur Schule gehen.

Lkw werden nun über die Hanns-Martin-Schleyer-Straße umgeleitet

Gegenüberliegend vom Marktplatz in Lauingen ist zudem seit vergangener Woche ein Teil des Gehwegs gesperrt, da dort ein Kran aufgebaut wurde. Die Schüler müssten also zwischen dem hinzugekommenen Lkw-Verkehr die Straße überqueren, erklärt Müller. Deswegen wurden in Kooperation mit dem Landratsamt Dillingen kurzerhand Schilder für eine neue Umleitung aufgestellt. „Das konnte so nicht mehr weitergehen“, sagt die Lauinger Bürgermeisterin.

Seit Mitte vergangener Woche wurde ab der Sperrung der B16 über die Hanns-Martin-Schleyer-Straße umgeleitet, um die chaotische Situation in der Lauinger Innenstadt in den Griff zu bekommen. In diesem Zuge wurden dort die Parkplätze vorübergehend gesperrt. „Wir haben beschlossen, die Schilder aufzustellen, egal ob eine Berechtigung da ist oder nicht“, sagt Müller. Das Landratsamt sei dahingehend jedoch sehr kooperativ gewesen. Das Staatliche Bauamt sieht die Situation entspannter. Es seien keine größeren Beschwerden eingegangen, erklärt Andreas Reiser. Natürlich könne es im Berufsverkehr zu stockendem Verkehr kommen, das sei jedoch zeitlich begrenzt, führt er fort. Bürgermeisterin Müller ist anderer Meinung: „Die Situation war fast nicht mehr mitanzusehen.“

Im in weiteren Bauabschnitten wird die B16 zunächst bei Faimingen gesperrt, danach bis Gundelfingen.

Im zweiten Teil der Sanierung wird die Bundesstraße 16, die von Füssen bis zum Bayerischen Wald führt, von Lauingen Mitte bis nach Faimingen gesperrt sein. Etwa drei Wochen sieht das Staatliche Bauamt Krumbach dafür vor. Das entspricht der Dauer des ersten Baustellenabschnitts. Bei schlechtem Wetter könnte sich der Zeitplan jedoch verzögern. Bürgermeisterin Müller hat Sorge, dass nun die Lkw von der Gundelfinger Straße kommend in die Lauinger Innenstadt fahren. „Wir müssen sehen, dass sie wieder gut rausgeleitet werden“, sagt Müller.

Der dritte Bauabschnitt zwischen Faimingen und Gundelfingen (Anschlussstelle B492) soll lediglich eine Woche Zeit benötigen. Dort ist keine Grunderneuerung der Fahrbahn notwendig. Lediglich kleinflächige Fahrbahnschäden müssen dort ausgebessert werden. Danach seien laut Reiser die großen Straßenbauprojekte in diesem Jahr im Landkreis weitgehend abgeschlossen: „Die B16 war das große Finale.“ Das Projekt kostet insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro und wird vom Bund bezahlt.

Auch in Höchstädt ist die B16 im Ortsinneren gesperrt

In Höchstädt ist die B16 in der Donauwörther Straße abschnittsweise wegen Kanalarbeiten gesperrt.

